सबसे तेज 50 छक्के... जीत की चकाचौंध में फीका पड़ा अभिषेक का असंभव रिकॉर्ड, क्या आपको पता है वर्ल्ड में नंबर-1 कौन?

Unique Cricket Records: एशिया कप 2025 के हीरो अभीषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचा डाली. टीम इंडिया पूरे एशिया कप में एजेय रही और फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा. जीत के बाद ट्रॉफी के मुद्दे का शोर इतना तेज था कि अभिषेक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही इसकी चकाचौंध में फीका पड़ गया. अभिषेक ने इस टूर्नामेंट में कई बड़े रिकॉर्ड कायम किए. टूर्नामेंट खत्म होते-होते वो ऐसा कारनामा कर गए कि उनकी बराबरी करने के लिए किसी भी भारतीय बल्लेबाज को उनकी बराबरी के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे.

एशिया कप में ठोके 300+ रन

एशिया कप 2025 अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकों की हैट्रिक जमाई और शुरुआती मुकाबलों में बहुमूल्य पारियां खेली. इन पारियों की बदौलत वह टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 300 का आंकड़ा भी 7 मैच में ही पार कर लिया. अभिषेक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और छक्कों में डील करते हैं. उन्होंने छक्के का भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

सबसे तेज 50 छक्के

अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 50 छक्के ठोक चुके हैं. वह सबसे तेज (सबसे कम पारी) 50 छक्के ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज साबित हुए. उन्होंने 21वां मैच और 20वीं पारी में 50 छक्कों का आंकड़ा छू लिया. वह वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हैं. इससे पहले दो बल्लेबाज 20वीं टी20 इनिंग में 50वां छक्का लगा चुके हैं. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के एविन लुईस और ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह हैं.

इस बल्लेबाज ने 19वें मैच में किया कारनामा

अभिषेक, लुईस और करणबीर से ऊपर एक ही बल्लेबाज है जिसने 19वीं पारी में ही 50 छक्के ठोक डाले थे. हम बात कर रहे हैं जमैका में जन्मे लेकिन कनाडा के लिए खेलने विस्फोटक बल्लेबाज एरॉन जॉनसन की जिन्होंने अपनी 19वीं टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में अपना 50वां छक्का जड़ा. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अभिषेक ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अनी जगह पक्की कर ली है. इस मेगा टूर्नामेंट में भी उनपर सभी की नजरें रहेंगी.