Advertisement
trendingNow13127893
Hindi Newsक्रिकेटसलमान अली आगा की नींद हराम.. प्लेयर्स पर 50 लाख का जुर्माना, किसने जख्म पर ठोकी कील?

सलमान अली आगा की नींद हराम.. प्लेयर्स पर 50 लाख का जुर्माना, किसने जख्म पर ठोकी कील?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी हमेशा की तरह पाकिस्तान की टीम बुरी तरह बाहर हो चुकी है. बाहर होते ही पाकिस्तान की टीम पर हंटर चलना भी शुरू हो गया है. खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Ali Agha (X)
Salman Ali Agha (X)

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए पाकिस्तान को 2 ही दिन बीते हैं और टीम पर हंटर चलना चालू हो चुका है. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 65 रन से जीत दर्ज करनी थी, जिससे वह सेमीफाइनल में पहुंच जाती. लेकिन 5 रन की जीत ने हार से बद्तर हाल बना दिया. पाकिस्तान टीम की टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और अब खबर है कि टीम पर 50 लाख का जुर्माना ठोका गया है. 

पाकिस्तान टीम पर क्यों लगा जुर्माना?

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने नेशनल टीम के क्रिकेटरों पर T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई न कर पाने पर हर एक पर PKR 5 मिलियन (Rs 16.28 लाख) का जुर्माना लगाया है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि यह फैसला ग्रुप स्टेज में भारत से पाकिस्तान की हार के बाद लिया गया था.

सुपर-8 में हारा था पाकिस्तान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम छोटी टीमों के खिलाफ जीतकर अपनी जीत का डंका पीट रही थी. लेकिन 15 फरवरी को जब भारत से मुकाबला हुआ तो भीगी बिल्ली साबित हुए. सुपर-8 में इंग्लैंड से टीम को हार का सामना करना पड़ा था और फिर जैस-तैसे श्रीलंका से इकलौती जीत मिली. रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के अधिकारी टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश थे और नतीजतन, खिलाड़ियों पर एक बार फिर ICC इवेंट के सेमीफाइनल में न पहुंचने पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. फिर भी घर नहीं लौटेगी जिम्बाब्वे की टीम, अचानक आई बुरी खबर

पूर्व कप्तान ने की आलोचना

पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने रविवार को कहा, 'आपको अपने देश के क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन की छाप छोड़ने के लिए दो साल में एक मौका मिलता है और आप फिर से फेल हो जाते हैं. यह सब देखना बहुत निराशाजनक है.' इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ ने कहा, 'अब आगे बढ़ने और अपनी गलतियों से सीखने का समय है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक