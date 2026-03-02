सलमान अली आगा की नींद हराम.. प्लेयर्स पर 50 लाख का जुर्माना, किसने जख्म पर ठोकी कील?

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए पाकिस्तान को 2 ही दिन बीते हैं और टीम पर हंटर चलना चालू हो चुका है. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 65 रन से जीत दर्ज करनी थी, जिससे वह सेमीफाइनल में पहुंच जाती. लेकिन 5 रन की जीत ने हार से बद्तर हाल बना दिया. पाकिस्तान टीम की टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और अब खबर है कि टीम पर 50 लाख का जुर्माना ठोका गया है.

पाकिस्तान टीम पर क्यों लगा जुर्माना?

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने नेशनल टीम के क्रिकेटरों पर T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई न कर पाने पर हर एक पर PKR 5 मिलियन (Rs 16.28 लाख) का जुर्माना लगाया है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि यह फैसला ग्रुप स्टेज में भारत से पाकिस्तान की हार के बाद लिया गया था.

सुपर-8 में हारा था पाकिस्तान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम छोटी टीमों के खिलाफ जीतकर अपनी जीत का डंका पीट रही थी. लेकिन 15 फरवरी को जब भारत से मुकाबला हुआ तो भीगी बिल्ली साबित हुए. सुपर-8 में इंग्लैंड से टीम को हार का सामना करना पड़ा था और फिर जैस-तैसे श्रीलंका से इकलौती जीत मिली. रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के अधिकारी टीम के प्रदर्शन से बहुत नाखुश थे और नतीजतन, खिलाड़ियों पर एक बार फिर ICC इवेंट के सेमीफाइनल में न पहुंचने पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया.

पूर्व कप्तान ने की आलोचना

पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने रविवार को कहा, 'आपको अपने देश के क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन की छाप छोड़ने के लिए दो साल में एक मौका मिलता है और आप फिर से फेल हो जाते हैं. यह सब देखना बहुत निराशाजनक है.' इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ ने कहा, 'अब आगे बढ़ने और अपनी गलतियों से सीखने का समय है.'