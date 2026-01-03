Advertisement
trendingNow13063088
Hindi Newsक्रिकेटक्या 9.2 करोड़ रुपये वापस करेंगे मुस्तफिजुर रहमान या KKR को लगेगा चूना, क्या कहता है नियम?

क्या 9.2 करोड़ रुपये वापस करेंगे मुस्तफिजुर रहमान या KKR को लगेगा चूना, क्या कहता है नियम?

BCCI के निर्देश पर केकेआर ने 9.2 करोड़ के बांग्लादेशी सुपरस्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज कर दिया. अब ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. कई सवाल हैं जिनके जवाब फैंस के पास नहीं हैं. आईए हम आपको बताते हैं कि 9.2 करोड़ का क्या होगा, क्या गेंदबाज को ये रकम लौटानी होगी?

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mustafizur Rahman
Mustafizur Rahman

BCCI के निर्देश पर केकेआर ने 9.2 करोड़ के बांग्लादेशी सुपरस्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज कर दिया. अब ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. कई सवाल हैं जिनके जवाब फैंस के पास नहीं हैं. आईए हम आपको बताते हैं कि 9.2 करोड़ का क्या होगा, क्या गेंदबाज को ये रकम लौटानी होगी? इस पर बीसीसीआई का नियम क्या कहता है. हालांकि, रिप्लेसमेंट का कन्फ्यूजन देवजीत सैकिया ने दूर कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि रिप्लेसमेंट की अनुमति दी जाएगी. 

9.2 करोड़ तक गई बोली

कोलकाता की टीम मिनी ऑक्शन में मोटी रकम के साथ उतरी थी. मुस्तफिजुर जैसे शानदार गेंदबाज को केकेआर ने सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स से कड़ी लड़ाई के बाद 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते केकेआर को ये फैसला करना पड़ा. अब केकेआर की टीम मुश्किल में पड़ चुकी है. नीलामी के नियमों के अनुसार, किसी खिलाड़ी को खरीदने के बाद फ्रेंचाइजी का पैसा लॉक हो जाता है लेकिन मुस्तफिजुर अलग मोड़ ले गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहता है नियम?

लीग के संचालन नियमों को देखें तो जब बीसीसीआई गैर-क्रिकेट वजहों से किसी खिलाड़ी बाहर करने का फैसला करता है तो फ्रेंचाइजी को उस प्लेयर पर खर्च की गई पूरी रकम मिलने का प्रावधान है. ऐसे में केकेआर को एक बार फिर 9.2 करोड़ मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है. यह मामला ‘फोर्स मेज्योर’ की लिस्ट में आएगा जो किसी असाधारण और नियंत्रण से बाहर की घटना की वजह से कोई पक्ष अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता.

ये भी पढ़ें.. नाम बड़े, किस्मत छोटी…सेलेक्टर्स ने दिया धोखा,T20 वर्ल्ड कप से कटा 5 दिग्गजों का पत

केकेआर को मिलेगा रिप्लेसमेंट?

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर कहा, 'बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, BCCI ने एक फैसला लिया है और KKR अधिकारियों को बांग्लादेशी गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है. अगर KKR आगे हमसे उनके रिप्लेसमेंट का अनुरोध करता है, तो BCCI IPL के नियमों और शर्तों के अनुसार मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट की अनुमति देने पर फैसला लेगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार