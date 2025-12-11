Advertisement
trendingNow13037801
Hindi Newsक्रिकेटक्या भारतीय टीम को टेस्ट में नया कोच चाहिए? गौतम गंभीर पर कपिल देव ने कह दी सीधी बात

क्या भारतीय टीम को टेस्ट में नया कोच चाहिए? गौतम गंभीर पर कपिल देव ने कह दी सीधी बात

Kapil Dev Gautam Gambhir: कपिल देव ने साउथ अफ्रीका से घर में 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग कोच के विचार का समर्थन करने से इनकार कर दिया. कपिल देव के इस बयान से टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को राहत मिल सकती है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या भारतीय टीम को टेस्ट में नया कोच चाहिए? गौतम गंभीर पर कपिल देव ने कह दी सीधी बात

Kapil Dev Gautam Gambhir: भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने बुधवार को साउथ अफ्रीका से घर में 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग कोच के विचार का समर्थन करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को वह कोचिंग स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा हो. कपिल देव के इस बयान से टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को राहत मिल सकती है.

'क्रिकेट के लिए जो भी अच्छा'

यह पूछे जाने पर कि क्या रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कोच भारत की घर में टेस्ट में हाल की हार को खत्म करने का एक तरीका हो सकता है तो कपिल ने कहा, ''मुझे नहीं पता... मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. आपको सच में अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोचना होगा और कहना होगा कि क्या होना चाहिए. क्रिकेट के लिए जो भी अच्छा है, मुझे लगता है कि उन्हें वह करना चाहिए.'' 

Add Zee News as a Preferred Source

खेलों पर सोशल मीडिया का प्रभाव

1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल ने इस बात को खारिज कर दिया कि सोशल-मीडिया के जमाने में एथलीट होना उनके खेलने के दिनों की तुलना में ज्यादा मुश्किल है. उन्होंने कहा, "नहीं, यह हमेशा एक जैसा ही होता है. तब भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है. तब भी आसान था और अब भी आसान है. आपका माइंडसेट ज्यादा जरूरी है.''

टी20 को ज्यादा वैल्यू पर कपिल देव की राय

क्या T20 लीग के बढ़ने से देश के लिए खेलने का जज्बा धीरे-धीरे कम हो रहा है? इस सवाल पर कपिल देव ने कहा, ''हर खिलाड़ी अपनी प्रायोरिटी अलग-अलग तरह से तय करता है. हर किसी को पैसा पसंद होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि यह बहुत जरूरी है. मुझे अब भी लगता है कि इंडिया के लिए खेलना IPL खेलने से ज्यादा जरूरी है. लेकिन हर कोई अलग होता है. उनका अपना सोचने का तरीका होता है. उन्हें गुड लक.''

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को बड़ा सम्मान, स्टेडियम में 'अमर' हो गया नाम

क्रिकेट के बाद गोल्फ को बढ़ाने में जुटे कपिल देव

कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष हैं. उन्होंने '72 द लीग' के लॉन्च पर क्रिकेट के बारे में भी पूछे गए सवालों के जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने गोल्फ के भविष्य को लेकर भी अपनी बात रखी. पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत को ऐसे गोल्फर्स की जरूरत है जो बड़े ग्लोबल टाइटल जीत सकें ताकि देश भर में इस खेल को कैसे देखा जाता है, इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव आ सके. उन्होंने कहा, "हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाने होंगे. एक बार जब वे जाकर यूरोपियन कप या US कप जीतेंगे, या ओलंपिक्स में जीतेंगे, तो यह पूरी सिचुएशन बदल देगा.''

ये भी पढ़ें: भारत आ रहे हैं लियोनल मेसी... फोटो खिंचाने के लिए देने होंगे 95 लाख! देख लें मिनट टू मिनट शेड्यूल

ओलंपिक में हम बस एक मेडल चूक गए: कपिल देव

गोल्फ का "1983 मोमेंट" क्या हो सकता है, इस पर कपिल ने कहा, ''ये लड़के जाकर यूरोपियन कप या US ओपन जीतते हैं, कुछ ऐसा... यह सोने पे सुहागा होगा. ओलंपिक में हम बस एक मेडल चूक गए. जब ​​हमारे देश में कुछ ही लोग खेल रहे हैं और फिर भी हम वहां पहुंच गए, तो इससे उम्मीद जगती है. एक दिन हमारे बच्चे जाकर ओलंपिक्स या US कप जीतेंगे. टेनिस में अगर आप विंबलडन जीतते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है; गोल्फ में भी ऐसा ही है.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

kapil dev

Trending news

तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार