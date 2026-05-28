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Hindi Newsक्रिकेटघरेलू क्रिकेट कुछ नहीं, IPL ही सेलेक्शन का पैमाना... 5000+ रन बनाने वाले प्लेयर का छलका दर्द, सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल

घरेलू क्रिकेट कुछ नहीं, IPL ही सेलेक्शन का पैमाना... 5000+ रन बनाने वाले प्लेयर का छलका दर्द, सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल

आईपीएल को युवाओं की लीग कहा जाता है. हर साल नए-नए नाम इस लीग से निकलते हैं और टीम इंडिया में भी एंट्री कर लेते हैं. यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा समेत कई टैलेंटेड युवा भारत को मिले हैं. इस बीच एक खिलाड़ी ने सेलेक्शन पर सवाल खड़े किए है कि सेलेक्शन घरेलू क्रिकेट नहीं बल्कि आईपीएल से हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 28, 2026, 08:32 PM IST
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आईपीएल को युवाओं की लीग कहा जाता है. हर साल नए-नए नाम इस लीग से निकलते हैं और टीम इंडिया में भी एंट्री कर लेते हैं. यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा समेत कई टैलेंटेड युवा भारत को मिले हैं. इस बीच एक खिलाड़ी ने सेलेक्शन पर सवाल खड़े किए है कि सेलेक्शन घरेलू क्रिकेट नहीं बल्कि आईपीएल से हो रहा है. इस खिलाड़ी ने अपना भी दर्द बयां किया है और शानदार प्रदर्शन के बाद भी उन्हें नजर अंदाज किया गया. इस प्लेयर ने आकिब नबी का भी उदाहरण दिया जिन्हें मौका नहीं मिला है. 

कैसा रहा प्रदर्शन?

हम बात कर रहें हैं, सिद्धेश लाड की जिन्हें रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम का संकटमोचक कहा जाता है. उन्होंने करीब 12 साल पहले, नवंबर 2013 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. उन्होंने 82 मैचों में 44.27 की औसत से 5623 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं. 2025-26 के रणजी ट्रॉफी सीजन में वे मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे  जिन्होंने आठ मैचों में 77.40 की औसत से 774 रन बनाए थे. उन्होंने 5 शतकीय पारियां खेली थीं.

क्या बोले लाड?

गुरुवार को T20 मुंबई लीग की मौजूदा चैंपियन टीम मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स का जर्सी लॉन्च था. इस इवेंट पर लाड ने TOI से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आप 100% सही हैं जब आप कहते हैं कि IPL में अच्छा प्रदर्शन करना ही भारतीय टीम में जगह बनाने का पैमाना है. कड़वी सच्चाई यह है कि घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन को राष्ट्रीय चयनकर्ता नजरअंदाज कर देते हैं. रणजी ट्रॉफी का महत्व कम हो गया है. मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा."

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आकिब नबी का दिया उदाहरण

उन्होंने आकिब नबी का उदाहरण देते हुए कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मुझे भारतीय टीम में चुन लिया जाए. लेकिन मुझे लगता है कि आकिब नबी जैसे किसी खिलाड़ी ने अगर इतनी कड़ी मेहनत की है और जम्मू-कश्मीर के लिए अकेले दम पर रणजी ट्रॉफी जीती है जो कि इतना आसान नहीं है और रणजी ट्रॉफी में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है तो वह भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने का हकदार था."

ये भी पढ़ें... 1000+ रन और 100+ छक्के, क्वालिफायर-2 में ये दो महारिकॉर्ड बना देंगे वैभव सूर्यवंशी

फिटनेस पर होती है मेहनत

लाड ने आगे कहा, "मेरा मतलब है कि IPL के खिलाड़ी भी जानते हैं कि पूरे रणजी ट्रॉफी सीजन में खेलना और अपनी फिटनेस बनाए रखना कितना मुश्किल होता है. हालांकि, आजकल अगर आप IPL में अच्छा नहीं करते हैं या IPL में आपका सीजन अच्छा नहीं रहता है तो भारतीय टेस्ट टीम में आने की आपकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं. अगर आप IPL में नहीं खेलते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. रणजी ट्रॉफी में एक दशक प्रदर्शन करने के बाद भी टीम इंडिया में डेब्यू नहीं होता जबकि एक आईपीएल सीजन में अच्छा करने के बाद टीम इंडिया खेल सकता है."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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