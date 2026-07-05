महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार, इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार जीता खिताब

Womens T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है. रविवार (5 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 7 विकेट से मुकाबला जीतकर 7वीं बार टी20 विश्व कप पर कब्जा जमाया. इस टूर्नामेंट में कंगारुओं के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 संस्करण में से 4 बार ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों का स्कोर खड़ा किया था. सोफी मोलिनेक्स की अगुवाई वाली टीम ने सिर्फ एक विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर शानदार जीत हासिल की. अनुभवी खिलाड़ी बेथ मूनी ने फाइनल में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 49 गेंदों पर 64 रन बनाए. युवा स्टार फीबी लिचफील्ड ने 48 रनों की अच्छी पारी खेली. दोनों के बीच 100 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई.
इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का दूसरी बार अपने घर पर टी20 चैंपियन बनने का सपना टूट गया. 'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को रिकॉर्ड 7वीं बार टी20 चैंपियन बनाने में दिग्गज बल्लेबाज बेथ मूनी का अहम किरदार रहा. उन्होंने 10 चौकों की मदद से 49 गेंदों पर 64 रनों की शानदार पारी खेली. अंत में एलिस पेरी (13 रन) और एश्ले गार्डनर (3 रन) ने नाबाद रहते हुए ऑस्ट्रेलिया को आसानी से जीत दिला दी.
लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने 32 रन पर 2 विकेट खो दिए. कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने एक बार फिर पारी को संभाला और 53 गेंदों पर 58 रनों की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया, लेकिन बेथ मूनी और लिचफील्ड की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया की झोली में मैच डाल दी. ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल की और 7वीं बार टी20 विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया.
ऑस्ट्रेलिया को 7वीं बार टी20 विश्व कप खिताब जिताने में स्टार खिलाड़ी बेथ मूनी का सबसे अहम योगदान रहा. पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहीं. इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा. वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में भी मूनी ने फिफ्टी जड़ी थी. उन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ ड् मैच का अवॉर्ड जीता और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनीं. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेथ मूनी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए.