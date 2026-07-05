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महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार, इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार जीता खिताब

Womens T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है. रविवार (5 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 7 विकेट से मुकाबला जीतकर 7वीं बार टी20 विश्व कप पर कब्जा जमाया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 05, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:43 PM IST
महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार, इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार जीता खिताब
Image Credit: (PHOTO: @ICC/X) इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया महिला टीमSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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