महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार, इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार जीता खिताब

लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने 32 रन पर 2 विकेट खो दिए. कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने एक बार फिर पारी को संभाला और 53 गेंदों पर 58 रनों की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया, लेकिन बेथ मूनी और लिचफील्ड की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया की झोली में मैच डाल दी. ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल की और 7वीं बार टी20 विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया.