बाप रे बाप! 299 रन पर नाबाद पवेलियन लौटा ये खिलाड़ी! क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जब एक रन ने तोड़ा सपना!

Don Bradman: क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट औसत 99.94 आज भी एक अटूट रिकॉर्ड है. अपने करियर में उन्होंने कई अनोखे मुकाम हासिल किए, जिनमें एक ऐसी पारी भी शामिल है जब वह 299 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जो टेस्ट इतिहास में किसी बल्लेबाज के लिए 299 पर नाबाद लौटने का इकलौता मामला है. ब्रैडमैन के ये रिकॉर्ड उन्हें 'क्रिकेट का जादूगर' बनाते हैं.

299 पर नाबाद लौटने का अजीब रिकॉर्ड

क्रिकेट इतिहास में एक ही बल्लेबाज ऐसा है, जो टेस्ट क्रिकेट में 299 रन बनाकर नॉट आउट (नाबाद) पवेलियन लौटा. यह अनोखा रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है. यह घटना एडिलेड ओवल में एक मैच के दौरान हुई थी. ब्रैडमैन 299 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर कोई बल्लेबाज नहीं बचा था, इसलिए टीम की पारी समाप्त हो गई. अगर वह सिर्फ एक रन और बना लेते तो उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तीन तिहरे शतक (Triple Centuries) दर्ज हो जाते, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए आज भी लगभग असंभव है.

99.94 का अविश्वसनीय टेस्ट औसत

डॉन ब्रैडमैन का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर रिकॉर्ड उनका टेस्ट क्रिकेट औसत (Average) है, जो 99.94 रहा. ब्रैडमैन अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में ओवल में खेल रहे थे. 100 का औसत बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी आखिरी पारी में सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज एरिक होलीज ने उन्हें शून्य (0) पर क्लीन बोल्ड कर दिया. इस वजह से उनका औसत 100 से घटकर 99.94 रह गया. आज 75 साल बाद भी यह टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन और अटूट औसत है.

ब्रैडमैन के कुछ और बड़े रिकॉर्ड

उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, जिन्हें तोड़ना आज के क्रिकेटरों के लिए एक सपना है.

एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन

ब्रैडमैन ने 1936-37 की एशेज सीरीज में 810 रन बनाए थे. यह किसी कप्तान द्वारा एक टेस्ट सीरीज में बनाए गए सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड है.

लगातार 6 टेस्ट में शतक

1937-38 में, उन्होंने लगातार 6 टेस्ट मैचों में शतक जड़े थे, जिसमें दो दोहरे शतक भी शामिल थे. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक कायम एक दुर्लभ रिकॉर्ड है.

सबसे तेज 6000 रन

ब्रैडमैन ने टेस्ट करियर में सबसे कम पारियों में 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 रन पूरे किए थे. उन्होंने 6000 रन तक पहुंचने के लिए केवल 68 पारियां ली थीं, जबकि दूसरे नंबर के बल्लेबाज ने 111 पारियां लीं.