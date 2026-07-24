दुनिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज, टेस्ट मैच के पहले ही दिन ठोका तिहरा शतक, 95 साल से नहीं टूट रहा ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने एक टेस्ट मैच के पहले ही दिन तिहरा शतक जड़कर असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. एक टेस्ट मैच के पहले ही दिन तिहरा शतक जड़ना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन एक बल्लेबाज ने इस नामुमकिन जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी मुमकिन कर दिखाया है. दुनिया में सिर्फ एक इकलौते बल्लेबाज ने टेस्ट मैच के पहले ही दिन तिहरा शतक ठोक दिया, जो पूरे संसार में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. एक टेस्ट मैच के एक दिन में कम से कम 90 ओवर फेंके जाते हैं, जिसमें किसी बल्लेबाज का तिहरा शतक ठोकना बेहद मुश्किल है.
लेकिन एक बल्लेबाज सबसे अलग निकला और एक टेस्ट मैच के पहले ही दिन तिहरा शतक जड़ दिया. यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है. इस बल्लेबाज के प्रचंड प्रहार के आगे विरोधी टीम के गेंदबाजों की एक न चली और वे मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रॅडमन हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने 11 जुलाई 1930 को इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट के पहले ही दिन तिहरा शतक जड़ दिया था.
ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन 3 विकेट पर 458 रन बनाए थे. सर डॉन ब्रॅडमन 309 रन बनाकर नाबाद लौटे और स्टेन मैक्केब 12 रन बनाकर नॉटआउट रहे. सर डॉन ब्रॅडमन ने इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन 25 रन और जोड़े और वह 448 गेंद पर 334 रन बनाकर आउट हो गए. डॉन ब्रैडमैन ने अपनी अपनी पारी में 46 चौके लगाए. ऑस्ट्रलिया ने अपनी पहली पारी में 566 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 391 रन बनाए और दूसरी पारी में 95/3 का स्कोर बनाया और यह मैच ड्रॉ हो गया.
सर डॉन ब्रैडमैन को वर्ल्ड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है. सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के भी आदर्श हैं. 20 साल की उम्र में सर डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 नवंबर 1928 को अपना डेब्यू किया था. सर डॉन ब्रैडमैन ने 1928 से लेकर 1948 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच खेले हैं. सर डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 की औसत से 29 शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए 6,996 रन बनाए हैं.
सर डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट में एक साथ सबसे तेज 2000 रन, सबसे तेज 3000 रन, सबसे तेज 4000 रन, सबसे तेज 5000 रन और सबसे तेज 6000 रन तक पहुंचने वाले 149 साल के टेस्ट इतिहास के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बनाना यह साबित करता है कि डॉन ब्रैडमैन किस क्लास के बल्लेबाज रहे हैं. सर डॉन ब्रैडमैन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 78 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर दर्ज है. टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम है. इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट में उन्होंने 19 शतक लगाए हैं. एक टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन के नाम है. 1936-37 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में उन्होंने 810 रन बनाए थे. कोई दूसरा कप्तान एक टेस्ट सीरीज में 800 का आंकड़ा नहीं छू सका है. सर डॉन ब्रैडमैन के नाम एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है. सर डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 5028 टेस्ट रन बनाए हैं.