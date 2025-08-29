12 दोहरे शतक ठोकने वाला बदनसीब बल्लेबाज, विदाई में 4 रन का मोहताज, क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक 'डक आउट'
Advertisement
trendingNow12901593
Hindi Newsक्रिकेट

12 दोहरे शतक ठोकने वाला बदनसीब बल्लेबाज, विदाई में 4 रन का मोहताज, क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक 'डक आउट'

Unique Cricket Record: क्रिकेट के खेल में सब कुछ हासिल करने के बाद भी कई बार खिलाड़ियों को गहरा जख्म लग जाता है. कुछ ऐसा ही हाल एक ऐसा रिकॉर्डधारी का हुआ था जिसने अपने करियर में दोहरे शतकों का अंबार  लगाया. लेकिन विदाई मैच में जब एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाने की बारी आई तो खाता भी नहीं खुला.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bowled
Bowled

Unique Cricket Record: क्रिकेट के खेल में सब कुछ हासिल करने के बाद भी कई बार खिलाड़ियों को गहरा जख्म लग जाता है. कुछ ऐसा ही हाल एक ऐसा रिकॉर्डधारी का हुआ था जिसने अपने करियर में दोहरे शतकों का अंबार  लगाया. लेकिन विदाई मैच में जब एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाने की बारी आई तो खाता भी नहीं खुला. हम आपको क्रिकेट इतिहास के ऐसे डक आउट की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका दर्द आम डक जैसा नहीं है. 

करियर में ठोके 12 दोहरे शतक

हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के डॉन कहे जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन की. उनके नाम कई अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं. उन्होंने अपने करियर में दोहरे शतकों का अंबार लगा दिया. ब्रैडमैन के नाम पूरे करियर में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक दर्ज हैं. आज तक उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर बल्कि बराबरी करने में भी कोई बल्लेबाज सफल नहीं हुआ है. सब हासिल करने के बाद भी वह विदाई मैच में एक दर्दनाक डक का शिकार हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

99.94 का औसत

डॉन ब्रैडमैन के नाम टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा भी दर्ज है. ये अजूबा उनका औसत है. वह इतिहास के इकलौते बल्लेबाज रहे जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का औसत है. लेकिन यह औसत 100 भी हो सकता था, लेकिन किस्मत को 'नर्वस नाइंटीज' ही मंजूर था. 14 अगस्त 1948 को डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेला था जहां उन्हें 100 के औसत के लिए महज 4 रन की दरकार थी. 

ये भी पढ़ें.. Asia Cup: हरमनप्रीत सिंह का हाहाकार... हैट्रिक के तूफान में उड़ा चीन, जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज

0 पर आउट हुए थे ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन इंग्लैंड के खिलाप आखिरी सीरीज खेल रहे थे. उन्होंने 4 मैच में 2 शतक और एक फिफ्टी ठोक दी थी, अब आखिरी मैच में वह 100 के औसत से महज 4 रन दूर थे. लेकिन बदकिस्मती से आखिरी मुकाबले में ब्रैडमैन का खाता ही नहीं खुला और वह एक अजूबे से चूक गए. हालांकि, उनके 99.94 का औसत भी किसी अजूबे से कम नहीं है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Don Bradman

Trending news

वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
;