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Hindi Newsक्रिकेट17वें ओवर में उतरे और ठोक दिए 6 छक्के, फरारी की रफ्तार से खेले डोनोवन फरेरा, बाल-बाल बचीं चीयरलीडर्स

17वें ओवर में उतरे और ठोक दिए 6 छक्के, फरारी की रफ्तार से खेले डोनोवन फरेरा, बाल-बाल बचीं चीयरलीडर्स

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे डोनोवन फरेरा ने पहले कुलदीप यादव पर छक्कों की बरसात की और फिर ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया. कुलदीप के खिलाफ उन्होंने छक्कों की हैट्रिक लगाई. उसके बाद स्टार्क को एक चौका और एक छक्का जड़ा. पारी के अंतिम ओवर में उनके एक सिक्स के कारण चीयरलीडर्स की जान हलक में आ गई थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 10:06 PM IST
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फरारी की रफ्तार से खेले डोनोवन फरेरा, बाल-बाल बचीं चीयरलीडर्स (PHOTO- Screengrab/IPLT20.COM)
फरारी की रफ्तार से खेले डोनोवन फरेरा, बाल-बाल बचीं चीयरलीडर्स (PHOTO- Screengrab/IPLT20.COM)

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: आईपीएल 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डोनोवन फरेरा बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे फरेरा ने शुक्रवार (01 मई) को दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया. 17वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे फरेरा ने फरारी की रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. सवाई मानसिंह स्टेडियम में छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए उन्होंने 14 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेली और राजस्थान रॉयल्स को 225 रन तक पहुंचा दिया.

छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे डोनोवन फरेरा ने पहले कुलदीप यादव पर छक्कों की बरसात की और फिर ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया. कुलदीप के खिलाफ उन्होंने छक्कों की हैट्रिक लगाई. उसके बाद स्टार्क को एक चौका और एक छक्का जड़ा. पारी के अंतिम ओवर में उनके एक सिक्स के कारण चीयरलीडर्स की जान हलक में आ गई थी.

फरेरा के सिक्स से बाल-बाल बचीं चीयरलीडर्स

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पारी का आखिरी ओवर टी नटराजन ने डाला. चौथी गेंद पर फरेरा ने बुलेट की रफ्तार से शॉट खेला. बॉल इतनी तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई कि चीयरलीडर्स को भी हटने का मौका नहीं मिला. राहत की बात ये है कि इस छक्के से चीयरलीडर्स को चोट नहीं लगी. लेकिन उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था.

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डोनोवन फरेरा ने उड़ाए 6 छक्के

17वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे डोनोवन फरेरा ने सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया और 335.71 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 47 रन ठोक दिए. चौकों से ज्यादा उन्होंने छक्कों में डील की. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने 6 आसमानी छक्के और 2 चौके जड़े. 27 वर्षीय आक्रामक खिलाड़ी को आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा था. फरेरा लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और राजस्थान को जीत दिलाने में अहम योगदान निभा रहे हैं.

रियान पराग ने बनाए 90 रन

ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को फैंस सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. उनका बल्ला भी अभी तक खामोश रहा था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में रियान ने फॉर्म में वापसी की और 50 गेंदों पर 90 रन बना दिए. पराग और फरेरा की तूफानी बैटिंग के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में 225 रनों का स्कोर खड़ा किया.

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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