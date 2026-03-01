पाकिस्तान की हार से बौखलाया पूर्व खिलाड़ी, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर मैनेजमेंट को जमकर फटकारा

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना हो रही है. पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा टीम में अब वह पहचान नहीं दिखती जो एक राष्ट्रीय टीम में होनी चाहिए.शनिवार को पल्लेकेले में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को पांच रन से हराया, लेकिन यह जीत उनके लिए काफी नहीं रही. सेमीफाइनल में ग्रुप की टॉपर इंग्लैंड के साथ जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को बेहतर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड से आगे निकलना था, जिसके लिए उन्हें बड़ी जीत दर्ज करनी जरूरी थी. हालांकि टीम ऐसा करने में नाकाम रही और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इस पर उन्होंने मैनेजमेंट को निशाने पर लेते हुए खूब सुनाने का काम किया है.

बासित अली जमकर बरसे

बासित अली की नाराजगी खास तौर पर बाबर आजम को लेकर टीम मैनेजमेंट के रवैये और मुख्य कोच माइक हेसन के बयान पर थी. उनका मानना है कि बाबर को सार्वजनिक तौर पर निशाना बनाना ठीक नहीं था.बासित ने कहा, “कोच ने सबके सामने कहा कि बाबर पावरप्ले में जरूरी आक्रामकता नहीं दिखाते और उनका स्ट्राइक रेट कम है. अगर आपको लगता है कि वह 10 ओवर धीमे खेलते हैं और टीम के लायक नहीं हैं, तो फिर उन्हें चुना ही क्यों गया? चयन किसने किया और आखिर कोच से जवाब कौन मांगेगा? जरा सोचिए. अगर पाकिस्तान ने आखिरी ओवरों में 36 की जगह 65 रन बनाए होते, तो वे सेमीफाइनल से बाहर नहीं होते."

'थोड़ी शर्म करो'

उन्होंने बाबर को बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजने के फैसले पर भी सवाल उठाए. बासित ने कहा, “मैं पहले भी कह चुका हूं कि बाबर चौथे नंबर के बल्लेबाज नहीं हैं. वह उस स्थान पर फिट नहीं बैठते. अगर आप उन्हें तीसरे नंबर पर भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते, तो फिर टीम की सोच पर सवाल उठेंगे.” बासित ने उन पूर्व खिलाड़ियों पर भी निशाना साधा जो अब विशेषज्ञ बनकर शादाब खान को भविष्य का कप्तान बताने की वकालत कर रहे हैं. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, “थोड़ी शर्म करो और देश के हित में सही सलाह दो. आपने इस मुल्क का प्रतिनिधित्व किया है, क्या अब यही देखने को मिलेगा?”

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 विश्व कप

उन्होंने यह भी माना कि सेमीफाइनल में जगह बनाने के मामले में न्यूजीलैंड ज्यादा योग्य टीम थी. उनके अनुसार, “उन्होंने ज्यादा मेहनत की और उनका क्रिकेट खेलने का नजरिया हमसे बेहतर और मजबूत था.”पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 212 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. टीम को यह मजबूत शुरुआत साहिबजादा फरहान और फखर जमान की 176 रन की ओपनिंग साझेदारी से मिली. फरहान ने शानदार शतक जड़ते हुए टूर्नामेंट में अपने कुल रन 383 तक पहुंचा दिए और 2014 टी20 विश्व कप में विराट कोहली के 319 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

दासुन शनाका की तूफानी पारी

फखर जमान ने तेज खेल दिखाते हुए 42 गेंदों पर 84 रन बनाए.पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 रन या उससे कम पर रोकना जरूरी था. लेकिन श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट पर 207 रन बना दिए. पवन रत्नायके ने 58 रन की अहम पारी खेली, जबकि कप्तान दासुन शनाका ने 31 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

