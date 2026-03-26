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Hindi Newsक्रिकेटमुझे किसी को कुछ.. IPL से 48 घंटों पहले शुभमन गिल ने अपने बयान से मचाई सनसनी

'मुझे किसी को कुछ..' IPL से 48 घंटों पहले शुभमन गिल ने अपने बयान से मचाई सनसनी

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 2026 में उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. यह टूर्नामेंट ऐसे समय शुरू हो रहा है जब गिल को भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया था, और यह घटना बस एक महीने पहले की है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:25 PM IST
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Image credit-X/Shubman gill
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भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 2026 में उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. यह टूर्नामेंट ऐसे समय शुरू हो रहा है जब गिल को भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया था, और यह घटना बस एक महीने पहले की है. गिल ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी बल्लेबाजी में लगातार प्रदर्शन पर ध्यान दिया है और इस सीजन में भी उनका मकसद यही रहेगा कि वह रन बनाते रहें और अपनी टीम को जीत के लिए मजबूती दें. आईपीएल 2026 का सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है.गुरुवार, 26 मार्च को अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के हेड कोच आशीष नेहरा के साथ मीडिया से बातचीत में, गिल ने साफ किया कि क्या आईपीएल 2026 उनके लिए भारत की टी20 टीम में वापसी का मौका होगा.

'मुझे किसी से फर्क नहीं'

गिल ने कहा, "बिल्कुल नहीं. मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. अगर आप पिछले तीन-चार आईपीएल सीजन देखें, तो मैं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में रहा हूँ. इसलिए मुझे इस सीजन में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है.""पिछले चार सालों से मैं इस टीम का हिस्सा रहा हूँ और हम एक टीम के तौर पर काफी अच्छा खेल रहे हैं. व्यक्तिगत रूप से भी मैंने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे किसी को अपनी काबिलीयत साबित करने की जरूरत नहीं है. मेरा काम बस वही करना है जो मैं पिछले चार सालों से करता आया हूँ. एक टीम के रूप में हमारी निरंतरता बनाए रखना जरूरी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे बनाए रख सकते हैं. अगर हम ऐसा कर पाए, तो मुझे विश्वास है कि हम ट्रॉफी जीत सकते हैं," उन्होंने कहा.

रोहित की जगह गिल बने कप्तान

पिछले साल जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तब शुभमन गिल को भारत का टेस्ट कप्तान बनाया गया. इसके बाद 2025 के अंत में उन्हें वनडे टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया. मीडिया और विशेषज्ञों की अटकलें थीं कि टीम प्रबंधन और बीसीसीआई उन्हें भारत के अगले सर्व-प्रारूप कप्तान के रूप में तैयार कर रहे हैं.

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सैमसन की जगह मिला मौका

गुजरात टाइटन्स के कप्तान गिल को पिछले साल एशिया कप के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय में उप-कप्तान बनाया गया था. लगभग एक साल बाद उनकी टी20 टीम में वापसी भी इसी कप के दौरान देखने को मिली. गिल को टीम के शीर्ष क्रम में शामिल करने के लिए भारत ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सफल सलामी जोड़ी तोड़ दी.

गिल का खराब प्रदर्शन

 गिल इस मौके का पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाए और उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में स्ट्राइक रेट पर सवाल उठने लगे. सैमसन और अभिषेक ने इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया था. 2025 में गिल ने 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 137.26 के स्ट्राइक रेट से केवल 291 रन बनाए और एक भी अर्धशतक नहीं जड़ा.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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