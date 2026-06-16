Cricket Schedule on 17th June: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है. 17 जून (बुधवार) को क्रिकेट का डबल धमाल देखने को मिलेगा. दिलचस्प बात ये है कि भारत की दो टीमें एक ही समय पर एक देश के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए तैयार है. हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है. दरअसल, टीम इंडिया लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी. वहीं श्रीलंका के दांबुला में इंडियन ए की टीम अफगानिस्तान ए से टक्कर लेगी.