Cricket Schedule on 17th June: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है. 17 जून (बुधवार) को क्रिकेट का डबल धमाल देखने को मिलेगा. दिलचस्प बात ये है कि भारत की दो टीमें एक ही समय पर एक देश के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए तैयार है. हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है. दरअसल, टीम इंडिया लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी. वहीं श्रीलंका के दांबुला में इंडियन ए की टीम अफगानिस्तान ए से टक्कर लेगी.
17 जून को भारत और अफगानिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस को लगातार टीवी का चैनल बदलना पड़ सकता है. क्योंकि ये दोनों मुकाबले अलग-अलग चैनल पर आएंगे. आइए जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा ODI कब और कहां देखें और साथ में ये भी जानें कि इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया अफगानिस्तान से टक्कर लेने के लिए कमर कस चुकी है. पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का मनोबल हाई होगा. भारत इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगा. वहीं, अफगानिस्तान की टीम भी पलटवार करने की पूरी कोशिश करेगी. लखनऊ का मैदान अफगानी स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकता है. स्टार लेग स्पिनर राशिद खान इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया के लिए सिरदर्दी साबित हो सकते हैं.
भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा, वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी.
श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन ए सीरीज में 17 जून को तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए टीम का सामना अफगानिस्तान ए से होगा. फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत ए को ये मैच किसी कीमत पर जीतना होगा. 16 जून को हुए मुकाबले में इंडिया ए को श्रीलंका ने सुपर ओवर में मात दी थी. वहीं अफगानिस्तान ए के खिलाफ हुए पिछले मैच में भी इंडिया ए को हार का सामना करना पड़ा था.
इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का 5वां मैच 17 जून को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा. जो भी टीम के मैच हारेगी वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं. वहीं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव पर होगी.