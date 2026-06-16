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क्रिकेट का डबल एक्शन, एक ही समय पर भारत के 2 मुकाबले, दोनों में अफगानिस्तान से टक्कर, कब और कहां देखें लाइव?

Cricket Schedule on 17th June: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है. 17 जून (बुधवार) को क्रिकेट का डबल धमाल देखने को मिलेगा. दिलचस्प बात ये है कि भारत की दो टीमें एक ही समय पर एक देश के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए तैयार है. हैरान हो गए ना?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:32 PM IST
क्रिकेट का डबल एक्शन, एक ही समय पर भारत के 2 मुकाबले, दोनों में अफगानिस्तान से टक्कर, कब और कहां देखें लाइव?
Image Credit: (AI Graphic) क्रिकेट का डबल एक्शन, एक ही समय पर भारत के 2 मुकाबले

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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