ध्रुव जुरेल ने काटा जिस डबल सेंचुरियन का पत्ता... उसने पहले ही दिन ठोकी वापसी की दावेदारी, 2 साल से गुमनाम

Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का आगाज रोमांचक अंदाज में हुआ. पृथ्वी शॉ जैसे पहले दिन फुस्स हो गए तो कुछ पहले ही दिन छा गए. इनमें से एक नाम उस डबल सेंचुरियन का भी है जिसके आगे ध्रुव जुरेल जैसा बल्लेबाज रोड़ा बन गया. पहले ही दिन इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया में वापसी की दावेदारी ठोक दी है. एलीट ग्रुप ए में झारखंड और तमिलनाडु के बीच कोयम्बटूर के श्री रामकृष्ण कॉलेज ग्राउंड में रोमांचक मैच में पहला ही दिन पैसा वसूल साबित हुआ.

2 साल से गुमनाम डबल सेंचुरियन

इस मुकाबले में झारखंड के कप्तान ने शानदार शतकीय पारी खेली. 2 साल से टीम इंडिया में इस खिलाड़ी की वापसी के चर्चे तक नहीं हुए हैं. क्रिकेट फैंस समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, जिनका पत्ता घरेलू क्रिकेट न खेलने के चलते कट गया था. बीसीसीआई ने ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर कड़ी सजा दी थी. तब से ही ईशान किशन वापसी के लिए पापड़ बेलते नजर आ रहे हैं. आईपीएल 2025 में भले ही खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था, लेकिन काउंटी में लगातार ईशान शानदार बैटिंग करते दिखे थे. अब रणजी का आगाज भी शानदार अंदाज में कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान ने ठोका शतक

झारखंड कप्तान ईशान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. कप्तान ईशान किशन नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने आए और कमाल की पारी खेली. उन्होंने नाबाद 124 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. उनकी इस पारी ने झारखंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिय. ईशान किशन ने पिछली बार 2023 में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच खेला था. इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे से पहले ब्रेक लिया और तब से उनकी भारतीय टीम में वापसी नहीं हुई. ऋषभ पंत के बाद दूसरे विकेटकीपर विकल्प के रूप में ध्रुव जुरेल अपनी जगह पक्की करते दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें.. 0, 0, 0, 0... पृथ्वी शॉ से लेकर कप्तान बावने तक, डक आउट की लगी झड़ी, गायकवाड़ बने संकटमोचक

कैसे हैं आंकड़े?

ईशान के इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो भारत के लिए 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी20 मैच खेले हैं. ईशान के नाम वनडे में सबसे तेज दोहरे शतक का भी रिकॉर्ड दर्ज है. टेस्ट में 78, वनडे में 933 और टी20 में 796 रन उनके नाम हैं. आईपीएल 2025 में उन्होंने शतक के साथ आगाज किया था, लेकिन इसके बाद उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे. लेकिन इसके बाद ईशान की शानदार फॉर्म बरकरार है.