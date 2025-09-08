'मैं अपना कार्यकाल...' इस टीम के हेड कोच ने अचानक दिया इस्तीफा, अपने इस फैसले से सबको चौंकाया

स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच डग वॉटसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह फैसला टीम के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के बाद लिया. वॉटसन मार्च 2023 से टीम के साथ जुड़े थे और उनकी कोचिंग में स्कॉटलैंड ने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं भी हासिल कीं. स्कॉटलैंड ने 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में नामीबिया और ओमान पर जीत दर्ज की. हालांकि, टीम 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही, जिसे उनके इस्तीफे का एक कारण माना जा रहा है.

इस्तीफे को लेकर क्या बोले?

डग वॉटसन ने कहा, 'मैं अपने कार्यकाल की कई बेहतरीन यादें साथ लेकर जा रहा हूं. इस टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करना सुखद रहा. गर्व है कि मैं टीम को आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 क्वालीफाइंग तालिका में शीर्ष पर छोड़ रहा हूं. अब मुझे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का इंतजार है. क्रिकेट स्कॉटलैंड के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही. मैं आगे भी उनकी प्रगति को करीब से देखूंगा. मैं सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं.'

2023 में टीम से जुड़े

डग वॉटसन को मार्च 2023 में अंतरिम हेड कोच नियुक्त किया गया था. उनकी कोचिंग में स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही, जिसके बाद वॉटसन ने इस पद को छोड़ा है. हालांकि, जिम्बाब्वे में हुए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर में डग वॉटसन ने टीम का मार्गदर्शन किया था, जहां स्कॉटलैंड ने तीन पूर्ण सदस्य देशों के खिलाफ उल्लेखनीय जीत दर्ज की. जुलाई 2023 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड को जीत दिलाने वाले डग वॉटसन को 2024 की शुरुआत में स्थायी मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

नए हेड कोच की तलाश

डग वॉटसन के कोचिंग कार्यकाल में स्कॉटलैंड ने 2024 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया. इस दौरान स्कॉटलैंड ने नामीबिया और ओमान पर जीत दर्ज की. टीम के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें थीं. टीम सुपर-8 स्टेज में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई. नए पुरुष हेड कोच की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. मार्च 2026 में नामीबिया में होने वाली आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 सीरीज से पहले नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी.