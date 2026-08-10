DPL 2026: 442 रन और 25 छक्के, अरुण जेटली स्टेडियम में आई रनों की सुनामी, इस बल्लेबाज ने की 'धागा खोल' बैटिंग

DPL 2026: दिल्ली प्रीमियम लीग के तीसरे सीजन का रोमांच जारी है. रविवार (9 अगस्त) को अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जहां रनों की ऐसी सुनामी आई कि गेंदबाज मानो त्राहिमाम-त्राहिमाम करते दिखे. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स मैच में कुल 442 रन बने. स्टेडियम में मौजूद फैंस ज्यादातर आसमान की तरफ ही देखते रहे, क्योंकि इस मुकाबले में 25 छक्के लगे.
रनों की सुनामी वाले इस टी20 मैच में सबसे ज्यादा महफिल सेंट्रल दिल्ली के बल्लेबाज युगल सैनी ने लूटी. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने 202.22 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 45 गेंदों पर 91 रन बनाए और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. युगल सैनी ने शानदार पारी के दौरान 9 चौके और 6 छक्के जड़े.
रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए DPL 2026 के 19वें मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स का सामना सेंट्रल दिल्ली किंग्स से हुआ. सेंट्रल दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद साउथ दिल्ली के बल्लेबाजों ने जबरदस्त पिटाई करते हुए स्कोरबोर्ड पर 220 रन टांग दिए. विकेट कीपर तेजस्वी दहिया ने 8 छक्के और एक चौके की मदद से 31 गेंदों पर 69 रन बना दिए. कप्तान आयुष बदोनी ने भी 25 गेंदों पर 44 रनों की अच्छी पारी खेली. साउथ दिल्ली की पारी में 15 छक्के लगे.
221 रनों का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पावरप्ले में तीन विकेट खो दिए, लेकिन 62 रन बनाकर गेम को कंट्रोल में रखा. उसके बाद युगल सैनी और केशव डबास के बीच 55 गेंदों पर 96 रनों की बेहद कीमती साझेदारी हुई. केशव 27 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन युगल डटे रहे. उन्होंने 45 गेंदों पर 91 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. सेंट्रल दिल्ली ने 19.4 ओवरों में 222 रन बनाकर यादगार जीत हासिल की. इस पारी में 10 छक्के लगे.
यश धुल की अगुवाई वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स DPL 2026 में जीत के रथ पर सवार है. 6 में से 5 मुकाबले जीतकर 10 अंकों के साथ सेंट्रल दिल्ली पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है. दूसरे नंबर पर आउटर दिल्ली वॉरियर्स (7 अंक) और तीसरे पर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (5 अंक) है.