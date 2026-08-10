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DPL 2026: 442 रन और 25 छक्के, अरुण जेटली स्टेडियम में आई रनों की सुनामी, इस बल्लेबाज ने की 'धागा खोल' बैटिंग

DPL 2026: दिल्ली प्रीमियम लीग के 19वें मैच में रनों की सुनामी देखने को मिली. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स मैच में कुल 442 रन बने. स्टेडियम में मौजूद फैंस ज्यादातर आसमान की तरफ ही देखते रहे, क्योंकि इस मुकाबले में 25 छक्के लगे. युगल सैनी ने 202.22 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 45 गेंदों पर 91 रन बनाए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:48 AM IST
DPL 2026: 442 रन और 25 छक्के, अरुण जेटली स्टेडियम में आई रनों की सुनामी, इस बल्लेबाज ने की 'धागा खोल' बैटिंग
Image Credit: DPL 2026: 442 रन और 25 छक्के, अरुण जेटली स्टेडियम में आई रनों की सुनामी (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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