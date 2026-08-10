DPL 2026: 442 रन और 25 छक्के, अरुण जेटली स्टेडियम में आई रनों की सुनामी, इस बल्लेबाज ने की 'धागा खोल' बैटिंग

रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए DPL 2026 के 19वें मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स का सामना सेंट्रल दिल्ली किंग्स से हुआ. सेंट्रल दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद साउथ दिल्ली के बल्लेबाजों ने जबरदस्त पिटाई करते हुए स्कोरबोर्ड पर 220 रन टांग दिए. विकेट कीपर तेजस्वी दहिया ने 8 छक्के और एक चौके की मदद से 31 गेंदों पर 69 रन बना दिए. कप्तान आयुष बदोनी ने भी 25 गेंदों पर 44 रनों की अच्छी पारी खेली. साउथ दिल्ली की पारी में 15 छक्के लगे.