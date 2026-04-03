चेपॉक में ड्रामा... टेस्ट में फेल फिर भी बैट बदलने को तैयार नहीं हुए आयुष म्हात्रे, अंपायर ने क्या किया? मचा हंगामा

CSK vs PBKS: आईपीएल 2026 के 7वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है. चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. संजू सैमसन एक बार फिर पीली जर्सी में फ्लॉप हुए और सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनके बाद नंबर-3 पर भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे बल्लेबाजी करने आए, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग करने जा रहे थे, अंपायर ने उन्हें रोक लिया.

दरअसल, आईपीएल के नियम के अनुसार अंपायर हर बल्लेबाजों के बैट की जांच करते हैं. आयुष म्हात्रे के साथ भी ऐसा ही हुआ. दिलचस्प बात ये है कि उनका बल्ला इस टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो बैट छोड़ने को तैयार नहीं थे. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

आयुष म्हात्रे के बल्ले पर बवाल क्यों?

पंजाब किंग्स के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आयुष म्हात्रे का बल्ला टेस्ट में फेल हो गया. इसके बाद अंपायर ने उन्हें बैट बदलने को कहा. सीएसके के बल्लेबाज ने अंपायर से कहा कि मेरे बैट में कोई दिक्कत नहीं है आप दोबारा इसकी जांच कर लें. थोड़ी देर तक मैदान पर ड्रामा हुआ. अंपायर ने दोबारा बल्ले की जांच की और इस बार आयुष म्हात्रे का बल्ला टेस्ट में पास हो गया. आखिरकार उन्हें अपने पसंदीदा बैट से खेलने का मौका मिल गया.

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आयुष म्हात्रे ने रचा इतिहास

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 18 साल के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे का बल्ला गरजा और उन्होंने 29 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो चेपॉक के मैदान पर सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी बन गए. आयुष ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मार्कस स्टॉइनिस को आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ दो लगातार छक्के जड़कर फिफ्टी पूरी की. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 43 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली.

CSK vs PBKS: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (WK), ऋतुराज गायकवाड़ (C), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, खलील अहमद

पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

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