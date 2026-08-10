पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामा: वनडे में फिर से कप्तान बनेंगे बाबर आजम? अधर में लटका शाहीन अफरीदी का भविष्य

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ. बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी सौंपने के बाद उन्हें वनडे की कमान भी सौंपे जाने की चर्चा तेज हो गई है. 2023 वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद बाबर को पद से हटा दिया गया था. उनके बाद मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने और अब शाहीन अफरीदी के हाथों में कमान है. अब लग रहा है बाबर की फिर से इस रूप में वापसी होने वाली है.
पाकिस्तान के मौजूदा वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 2027 के आईसीसी वर्ल्ड कप तक अपने नेतृत्व को लेकर कोई लंबा वादा करने से परहेज किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह 'फिलहाल' कप्तान बने हुए हैं. नेशनल चैंपियंस कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के कप्तानों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शाहीन से पूछा गया कि क्या उन्हें वर्ल्ड कप तक कप्तानी जारी रखने का कोई आश्वासन मिला है, तो उनका जवाब बहुत छोटा था. उन्होंने बस इतना कहा, ''फिलहाल, मैं ही कप्तान हूं.''
रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व कप्तान बाबर आजम को सभी फॉर्मेट की कप्तानी देने का वादा किया है. उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त करने के बाद पीसीबी अब उन्हें वनडे टीम की कमान भी सौंपने पर विचार कर रही है. जब शाहीन से पूछा गया कि क्या हेड कोच माइक हेसन और चयनकर्ता आकिब जावेद उनका समर्थन करते हैं, तो उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ फिर वही दोहराया, "अभी तक तो मैं ही कप्तान हूं."
कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बाबर आजम ने टेस्ट कप्तानी इसी शर्त पर स्वीकार की थी कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि दो चयनकर्ताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर वेस्टइंडीज में दो टेस्ट और इंग्लैंड में तीन टेस्ट मैचों में नतीजे अच्छे रहे, तो उन्हें सभी फॉर्मेट की जिम्मेदारी मिल जाएगी.
शाहीन को पिछले साल अक्टूबर में मोहम्मद रिजवान की जगह बिना किसी निश्चित कार्यकाल के वनडे कप्तान बनाया गया था. रिजवान के नेतृत्व में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले दौर से बाहर हो गया था और 24 साल में पहली बार वेस्टइंडीज से सीरीज हारा था. हालांकि, शाहीन को अगले साल अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक का कप्तान माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बार-बार कप्तानी बदलने के इतिहास को देखते हुए इसकी कोई गारंटी नहीं है.
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने भविष्यवाणी की है कि अगले साल के वर्ल्ड कप में बाबर ही कप्तान होंगे. पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए काफी व्यस्त कार्यक्रम है. इसमें श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ घरेलू ट्राई-सीरीज, उसके बाद जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ एक और ट्राई-सीरीज (जो जिम्बाब्वे में हो सकती है) और इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज शामिल है.