Add Zee Business As A Preferred Source
App

पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामा: वनडे में फिर से कप्तान बनेंगे बाबर आजम? अधर में लटका शाहीन अफरीदी का भविष्य

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी कप्तानी पर सस्पेंस बरकरार रखा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह कप्तान हैं, जबकि बाबर आजम की सभी फॉर्मेट में वापसी की खबरें तेज हो गई हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 10, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:28 PM IST
पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामा: वनडे में फिर से कप्तान बनेंगे बाबर आजम? अधर में लटका शाहीन अफरीदी का भविष्य
Image Credit: शाहीन अफरीदी और बाबर आजम.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तमिल मां का गीत, 135 साल का इतिहास और सियासी टकराव...‘तमिल थाई वाझ्थु’ का पूरा विवाद
2
3
4
5