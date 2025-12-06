DRS पर गजब ड्रामा... रोहित ने सरेआम तोड़ दिया कुलदीप यादव का दिल, फिर जो हुआ देख कोहली भी हुए हैरान

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पहली बार सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और गेंदबाजों ने कमाल कर दिया. जी हां, विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर कुलदीप यादव ने कहर बरपाते हुए प्रोटियाज को 270 रनों पर ऑलआउट कर दिया. कृष्णा-कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए. अर्शदीप और जडेजा के खाते में 1-1 विकेट आए.

साउथ अफ्रीका की बैटिंग पारी के दौरान मैदान पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. कुलदीप यादव अक्सर कप्तान को जबरदस्ती DRS लेने के लिए मजबूर करते दिखते हैं, लेकिन विशाखापत्तनम में उनकी एक ना चली. उन्होंने लगातार दो गेंदों पर राहुल के सामने DRS लेने की अपील की, लेकिन स्लिप में खड़े रोहित शर्मा उनकी बातों में नहीं फंसे.

कुलदीप के जाल में नहीं फंसे रोहित शर्मा

ये मजेदार घटना साउथ अफ्रीकी बैटिंग पारी के 45वें ओवर में घटी. कुलदीप यादव शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे थे. अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए वो टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे. दूसरी गेंद एनगिडी के पैड पर लगी और कुलदीप आउट के लिए अपील करने लगे. अंपायर ने नकारा तो वो कप्तान से DRS की गुहार लगाने लगे, लेकिन स्लिप में फील्डिंग कर रहे रोहित शर्मा ने हंसते हुए कहा कि 'अरे आउट नहीं है... जा बॉल डाल. स्टार स्पिनर उदास होकर अगली गेंद डालने गए.

Add Zee News as a Preferred Source

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025

DRS पर गजब ड्रामा

अगली गेंद पर भी कुलदीप यादव ने एनगिडी को चकमा दिया और गेंद उनके पैड पर लगी. स्पिनर ने फिर गुहार लगाई, लेकिन रोहित-कोहली उनका मजाक उड़ाते दिखे. इसके बाद कुलदीप ने सारा जिम्मा खुद पर लिया अगली गेंद फिर एनगिडी के पैड पर लगी. इस बार गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंपायर ने ही उंगली उठा दी थी.

कोहली-रोहित का रिएक्शन वायरल

सीनियर खिलाड़ियों के आगे गुहार लगाने के बावजूद जब DRS नहीं लिया गया तो कुलदीप यादव ने खुद अपना काम किया और एनगिडी को पवेलियन भेजकर ही दम लिया. जैसे ही उन्हें विकेट मिला, रोहित-कोहली हंसते और थोड़े हैरान दिखे.

कुलदीप-कृष्णा के आगे साउथ अफ्रीका ढेर

विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 270 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में आग उगला और 4 विकेट हासिल किए. कुलदीप के आगे तो अफ्रीकी बल्लेबाज कांपते दिखे और उन्हें भी 4 सफलता मिली. सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए भारत को 50 ओवरों में 271 रनों की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: क्विंटन डी कॉक का क्रिकेट बुक हिलाने वाला शतक, सचिन की बराबरी... पोंटिंग-डिविलियर्स-संगाकारा का रिकॉर्ड तहस-नहस