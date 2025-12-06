Advertisement
trendingNow13031466
Hindi Newsक्रिकेट

DRS पर गजब ड्रामा... रोहित ने सरेआम तोड़ दिया कुलदीप यादव का दिल, फिर जो हुआ देख कोहली भी हुए हैरान

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका की बैटिंग पारी के दौरान मैदान पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. कुलदीप यादव अक्सर कप्तान को जबरदस्ती DRS लेने के लिए मजबूर करते दिखते हैं, लेकिन विशाखापत्तनम में उनकी एक ना चली. उन्होंने लगातार दो गेंदों पर राहुल के सामने DRS लेने की अपील की, लेकिन स्लिप में खड़े रोहित शर्मा उनकी बातों में नहीं फंसे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा ने सरेआम तोड़ दिया कुलदीप यादव का दिल
रोहित शर्मा ने सरेआम तोड़ दिया कुलदीप यादव का दिल

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पहली बार सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और गेंदबाजों ने कमाल कर दिया. जी हां, विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर कुलदीप यादव ने कहर बरपाते हुए प्रोटियाज को 270 रनों पर ऑलआउट कर दिया. कृष्णा-कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए. अर्शदीप और जडेजा के खाते में 1-1 विकेट आए. 

साउथ अफ्रीका की बैटिंग पारी के दौरान मैदान पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. कुलदीप यादव अक्सर कप्तान को जबरदस्ती DRS लेने के लिए मजबूर करते दिखते हैं, लेकिन विशाखापत्तनम में उनकी एक ना चली. उन्होंने लगातार दो गेंदों पर राहुल के सामने DRS लेने की अपील की, लेकिन स्लिप में खड़े रोहित शर्मा उनकी बातों में नहीं फंसे.

कुलदीप के जाल में नहीं फंसे रोहित शर्मा

ये मजेदार घटना साउथ अफ्रीकी बैटिंग पारी के 45वें ओवर में घटी. कुलदीप यादव शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे थे. अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए वो टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे. दूसरी गेंद एनगिडी के पैड पर लगी और कुलदीप आउट के लिए अपील करने लगे. अंपायर ने नकारा तो वो कप्तान से DRS की गुहार लगाने लगे, लेकिन स्लिप में फील्डिंग कर रहे रोहित शर्मा ने हंसते हुए कहा कि 'अरे आउट नहीं है... जा बॉल डाल. स्टार स्पिनर उदास होकर अगली गेंद डालने गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

DRS पर गजब ड्रामा 

अगली गेंद पर भी कुलदीप यादव ने एनगिडी को चकमा दिया और गेंद उनके पैड पर लगी. स्पिनर ने फिर गुहार लगाई, लेकिन रोहित-कोहली उनका मजाक उड़ाते दिखे. इसके बाद कुलदीप ने सारा जिम्मा खुद पर लिया अगली गेंद फिर एनगिडी के पैड पर लगी. इस बार गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंपायर ने ही उंगली उठा दी थी. 

कोहली-रोहित का रिएक्शन वायरल 

सीनियर खिलाड़ियों के आगे गुहार लगाने के बावजूद जब DRS नहीं लिया गया तो कुलदीप यादव ने खुद अपना काम किया और एनगिडी को पवेलियन भेजकर ही दम लिया. जैसे ही उन्हें विकेट मिला, रोहित-कोहली हंसते और थोड़े हैरान दिखे. 

कुलदीप-कृष्णा के आगे साउथ अफ्रीका ढेर

विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 270 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में आग उगला और 4 विकेट हासिल किए. कुलदीप के आगे तो अफ्रीकी बल्लेबाज कांपते दिखे और उन्हें भी 4 सफलता मिली.  सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए भारत को 50 ओवरों में 271 रनों की जरूरत है. 

ये भी पढ़ें: क्विंटन डी कॉक का क्रिकेट बुक हिलाने वाला शतक, सचिन की बराबरी... पोंटिंग-डिविलियर्स-संगाकारा का रिकॉर्ड तहस-नहस

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Kuldeep Yadav

Trending news

प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे