ड्रामेबाज पाकिस्तान...बॉयकॉट की धमकी के बाद मारा यू-टर्न, यूएई से मैच पर अभी भी सस्पेंस?

Asia Cup Pakistan vs UAE: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. भारतीय टीम द्वारा बुरी तरह लताड़े जाने के बाद वह बौखलाया हुआ है. कभी रेफरी एंड्री पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ बोल रहा है तो कभी एशिया कप के बाकी मैचों में नहीं खेलने की धमकी दे रहा है. यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने तो भारतीय टीम के सदस्यों के बारे में अभद्र टिप्पणी भी करनी भी शुरू कर दी है. इन सबके बीच टीम को यूएई के खिलाफ बुधवार (17 सितंबर) को मैच खेलना है.

पीसीबी की बड़ी बैठक

पाकिस्तान ने ओछी हड़कत करते हुए यूएई के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया. कप्तान सलमान अली आगा सवाल-जवाब के लिए मीडिया के सामने नहीं आए. यूएई के खिलाफ मैच को लेकर मंगलवार देर रात एक अहम बैठक हुई और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी शामिल हुए. बता दें कि नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के भी प्रमुख हैं और एसीसी ही एशिया कप का आयोजन करवा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच रेफरी विवाद में क्या हुआ?

भारतीय टीम द्वारा हाथ मिलाने से इनकार किए जाने से पाकिस्तान सदमे में पहुंच गया था. अब उसने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी पर पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया है. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने आठ टीमों के इस टूर्नामेंट से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन खबर सामने आई है कि यह पाइक्रॉफ्ट बुधवार को दुबई में पाकिस्तान के मैच में रेफरी नहीं होंगे. एशिया कप के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त अन्य मैच रेफरी रिची रिचर्डसन बुधवार के मैच में रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ें: 155 गेंद, 229 रन...नामुमकिन जैसा है ODI क्रिकेट के इस महारिकॉर्ड का टूटना! 28 सालों से है 'अमर'

यूएई के खिलाफ खेलेगा पाकिस्तान?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोहसिन नकवी द्वारा प्रधानमंत्री शरीफ के साथ इस मामले पर चर्चा के बाद मैच आयोजित करने का निर्णय लिया गया. इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम यूएई के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. सुपर-4 में पहुंचने के लिए उसे किसी भी हालत में इस मैच को जीतना होगा. अगर सलमान अली आगा की टीम मैच में हारती है तो सीधे एशिया कप से बाहर हो जाएगी.

मैच रेफरी पर लगाया था आरोप

रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद के बाद पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाए जाने पर एशिया कप के बाकी मैचों का बहिष्कार करने की धमकी दी थी. पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी. पीसीबी ने उन पर आरोप लगाया था कि जब दुबई में ग्रुप ए के मुकाबले के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या को मिल गया नया प्यार! जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप...अब हुस्न की इस मल्लिका से लड़ा रहे इश्क

ट्रेनिंग करने उतरी पाकिस्तानी टीम

मंगलवार को पाकिस्तान ने मैच से पहले होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, जिससे यूएई के खिलाफ मैच में उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता और बढ़ गई। हालांकि, सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम ने मैच वाली शाम को दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करने उतरी.