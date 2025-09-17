ड्रामेबाज पाकिस्तान...बॉयकॉट की धमकी के बाद मारा यू-टर्न, यूएई से मैच पर अभी भी सस्पेंस?
Advertisement
trendingNow12925135
Hindi Newsक्रिकेट

ड्रामेबाज पाकिस्तान...बॉयकॉट की धमकी के बाद मारा यू-टर्न, यूएई से मैच पर अभी भी सस्पेंस?

Asia Cup Pakistan vs UAE: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. भारतीय टीम द्वारा बुरी तरह लताड़े जाने के बाद वह बौखलाया हुआ है. कभी रेफरी एंड्री पायक्रॉफ्ट के खिलाफ बोल रहा है तो कभी एशिया कप के बाकी मैचों में नहीं खेलने की धमकी दे रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रामेबाज पाकिस्तान...बॉयकॉट की धमकी के बाद मारा यू-टर्न, यूएई से मैच पर अभी भी सस्पेंस?

Asia Cup Pakistan vs UAE: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. भारतीय टीम द्वारा बुरी तरह लताड़े जाने के बाद वह बौखलाया हुआ है. कभी रेफरी एंड्री पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ बोल रहा है तो कभी एशिया कप के बाकी मैचों में नहीं खेलने की धमकी दे रहा है. यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने तो भारतीय टीम के सदस्यों के बारे में अभद्र टिप्पणी भी करनी भी शुरू कर दी है. इन सबके बीच टीम को यूएई के खिलाफ बुधवार (17 सितंबर) को मैच खेलना है.

पीसीबी की बड़ी बैठक

पाकिस्तान ने ओछी हड़कत करते हुए यूएई के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया. कप्तान सलमान अली आगा सवाल-जवाब के लिए मीडिया के सामने नहीं आए. यूएई के खिलाफ मैच को लेकर मंगलवार देर रात एक अहम बैठक हुई और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी शामिल हुए. बता दें कि नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के भी प्रमुख हैं और एसीसी ही एशिया कप का आयोजन करवा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच रेफरी विवाद में क्या हुआ?

भारतीय टीम द्वारा हाथ मिलाने से इनकार किए जाने से पाकिस्तान सदमे में पहुंच गया था. अब उसने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी पर पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया है. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने आठ टीमों के इस टूर्नामेंट से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन खबर सामने आई है कि यह पाइक्रॉफ्ट बुधवार को दुबई में पाकिस्तान के मैच में रेफरी नहीं होंगे. एशिया कप के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त अन्य मैच रेफरी रिची रिचर्डसन बुधवार के मैच में रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ें: 155 गेंद, 229 रन...नामुमकिन जैसा है ODI क्रिकेट के इस महारिकॉर्ड का टूटना! 28 सालों से है 'अमर'

यूएई के खिलाफ खेलेगा पाकिस्तान?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोहसिन नकवी द्वारा प्रधानमंत्री शरीफ के साथ इस मामले पर चर्चा के बाद मैच आयोजित करने का निर्णय लिया गया. इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम यूएई के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. सुपर-4 में पहुंचने के लिए उसे किसी भी हालत में इस मैच को जीतना होगा. अगर सलमान अली आगा की टीम मैच में हारती है तो सीधे एशिया कप से बाहर हो जाएगी.

मैच रेफरी पर लगाया था आरोप

रविवार को भारत के खिलाफ मैच के दौरान हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद के बाद पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाए जाने पर एशिया कप के बाकी मैचों का बहिष्कार करने की धमकी दी थी. पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी. पीसीबी ने उन पर आरोप लगाया था कि जब दुबई में ग्रुप ए के मुकाबले के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी. 

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या को मिल गया नया प्यार! जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप...अब हुस्न की इस मल्लिका से लड़ा रहे इश्क

ट्रेनिंग करने उतरी पाकिस्तानी टीम

मंगलवार को पाकिस्तान ने मैच से पहले होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, जिससे यूएई के खिलाफ मैच में उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता और बढ़ गई। हालांकि, सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम ने मैच वाली शाम को दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करने उतरी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Asia CupPakistan cricket team

Trending news

बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
;