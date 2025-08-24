एशिया कप से पहले Dream 11 OUT! बिना स्पॉन्सर के खेलने वाली है टीम इंडिया, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई सनसनी
Advertisement
trendingNow12894220
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप से पहले Dream 11 OUT! बिना स्पॉन्सर के खेलने वाली है टीम इंडिया, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई सनसनी

Team India Dream 11: भारतीय संसद में पारित हुए 'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025' के बाद ड्रीम 11 ने पैसे से संबंधित सारे गेम्स बंद कर दिए. इससे उसे भारी नुकसान होने वाला है. इसे देखते हुए ड्रीम 11 ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 24, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप से पहले Dream 11 OUT! बिना स्पॉन्सर के खेलने वाली है टीम इंडिया, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई सनसनी

Team India Dream 11: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इन दिनों बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. यह टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी या पूरे टीम के प्रदर्शन को लेकर नहीं है. बोर्ड को अब एक नए स्पॉन्सर की तलाश है. भारतीय संसद में पारित हुए 'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025' के बाद ड्रीम 11 ने पैसे से संबंधित सारे गेम्स बंद कर दिए. इससे उसे भारी नुकसान होने वाला है. इसे देखते हुए ड्रीम 11 ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. 

ड्रीम 11 लेने वाला है बड़ा फैसला

एशिया कप 2025 की शुरुआत से कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य स्पॉन्सर ड्रीम 11 ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है. एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, ड्रीम 11 ने नए विधेयक के पारित होने के बाद यह फैसला किया है. बीसीसीआई और ड्रीम 11 ने अभी तक इस स्पॉन्सर समझौते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह पता चला है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अब अपना करार जारी रखने के मूड में नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई का रुख और नए स्पॉन्सर की तलाश

इस घटनाक्रम के चलते यह संभावना बहुत अधिक है कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में बिना ड्रीम 11 के लोगो वाली जर्सी पहनेगी. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बोर्ड देश के कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगा. उन्होंने कहा था, ''अगर इसकी अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे. बीसीसीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए देश के हर नियम का पालन करेगा.''

ये भी पढ़ें: 'नहीं देखूंगा भारत-पाक मैच', एशिया कप 2025 से पहले इस क्रिकेटर के बयान ने मचाया बवाल

2023 में हुआ था ड्रीम 11 से करार

यह भी जानकारी मिली है कि बीसीसीआई जल्द ही जर्सी स्पॉन्सर अधिकारों के लिए नई बोलियां आमंत्रित कर सकता है. अगर बोर्ड 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले कोई नया स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाता है, तो भारतीय टीम बिना किसी मुख्य स्पॉन्सर के इस टूर्नामेंट में खेलेगी. सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि भारतीय टीम की एशिया कप की जर्सी, जिन पर ड्रीम 11 का लोगो छपा हुआ है, उनका उपयोग इस आयोजन में नहीं किया जाएगा. ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपये का करार किया था. इसमें प्रति घरेलू मैच 3 करोड़ रुपये और प्रति विदेशी मैच 1 करोड़ रुपये शामिल था.

ये भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ को अब तक इस बात का पछतावा, सचिन तेंदुलकर की सलाह पर लिया था फैसला, 14 साल बाद किया खुलासा

9 सितंबर को शुरू होगा एशिया कप

एशिया कप का यह संस्करण 9 सितंबर से शुरू होगा और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा, जिसमें मैच दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे. भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पांच खिलाड़ी रिजर्व रखे गए हैं. सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे और शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

dream 11Asia CupAsia Cup 2025Team India

Trending news

PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
;