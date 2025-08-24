एशिया कप से पहले Dream 11 OUT! बिना स्पॉन्सर के खेलने वाली है टीम इंडिया, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई सनसनी

Team India Dream 11: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इन दिनों बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. यह टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी या पूरे टीम के प्रदर्शन को लेकर नहीं है. बोर्ड को अब एक नए स्पॉन्सर की तलाश है. भारतीय संसद में पारित हुए 'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025' के बाद ड्रीम 11 ने पैसे से संबंधित सारे गेम्स बंद कर दिए. इससे उसे भारी नुकसान होने वाला है. इसे देखते हुए ड्रीम 11 ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है.

ड्रीम 11 लेने वाला है बड़ा फैसला

एशिया कप 2025 की शुरुआत से कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य स्पॉन्सर ड्रीम 11 ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है. एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, ड्रीम 11 ने नए विधेयक के पारित होने के बाद यह फैसला किया है. बीसीसीआई और ड्रीम 11 ने अभी तक इस स्पॉन्सर समझौते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह पता चला है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अब अपना करार जारी रखने के मूड में नहीं है.

बीसीसीआई का रुख और नए स्पॉन्सर की तलाश

इस घटनाक्रम के चलते यह संभावना बहुत अधिक है कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में बिना ड्रीम 11 के लोगो वाली जर्सी पहनेगी. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बोर्ड देश के कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगा. उन्होंने कहा था, ''अगर इसकी अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे. बीसीसीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए देश के हर नियम का पालन करेगा.''

2023 में हुआ था ड्रीम 11 से करार

यह भी जानकारी मिली है कि बीसीसीआई जल्द ही जर्सी स्पॉन्सर अधिकारों के लिए नई बोलियां आमंत्रित कर सकता है. अगर बोर्ड 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले कोई नया स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाता है, तो भारतीय टीम बिना किसी मुख्य स्पॉन्सर के इस टूर्नामेंट में खेलेगी. सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि भारतीय टीम की एशिया कप की जर्सी, जिन पर ड्रीम 11 का लोगो छपा हुआ है, उनका उपयोग इस आयोजन में नहीं किया जाएगा. ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपये का करार किया था. इसमें प्रति घरेलू मैच 3 करोड़ रुपये और प्रति विदेशी मैच 1 करोड़ रुपये शामिल था.

9 सितंबर को शुरू होगा एशिया कप

एशिया कप का यह संस्करण 9 सितंबर से शुरू होगा और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा, जिसमें मैच दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे. भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पांच खिलाड़ी रिजर्व रखे गए हैं. सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे और शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे.