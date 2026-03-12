टी20 वर्ल्ड कप की टीम से किया गया था ड्रॉप, अब शुभमन गिल को ये बड़ा सम्मान देगा BCCI! सामने आई बड़ी वजह

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से ड्रॉप किया गया था, हालांकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें बड़ा सम्मान देगा. शुभमन गिल को 15 मार्च को बीसीसीआई अवॉर्ड्स में 'मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना जा सकता है.
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से ड्रॉप किया गया था, हालांकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें बड़ा सम्मान देगा. शुभमन गिल को 15 मार्च को बीसीसीआई अवॉर्ड्स में 'मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना जा सकता है. पहले बताया गया था कि 'नमन' नामक सालाना अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान हाल ही में मेंस टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम, मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता टीम, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम और दोनों जेंडर में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों को बीसीसीआई सम्मानित किया जाएगा.
गिल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम से किया गया था ड्रॉप
इसके अलावा भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को 'कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जा सकता है. राहुल द्रविड़ ने बतौर हेड कोच भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब दिलाया था, जिन्हें भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. वहीं, गिल भले ही हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद 'बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर-मेन' के लिए 'पॉली उमरीगर अवॉर्ड' जीतने की लाइन में हैं.
गिल ने 2025 में टेस्ट में 983 रन बनाए
26 वर्षीय गिल ने 2025 में टेस्ट में 983 रन बनाए थे. उन्होंने इंग्लैंड के दौरे पर 5 टेस्ट की 10 पारियों में 75.40 की औसत के साथ 754 रन बनाए. भारत ने यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाई थी. साल 2025 में गिल ने वनडे फॉर्मेट में 490 रन बनाए. इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान 188 रन बनाए. सूत्रों ने बताया है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को लगातार तीसरे साल घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस के मामले में 'बेस्ट एसोसिएशन' घोषित किया जाएगा. विदर्भ के बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर यश दुबे और बैटर यश राठौड़ की जोड़ी को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में सर्वाधिक विकेट लेने और रन बनाने के लिए 'माधवराव सिंधिया अवॉर्ड' मिलेगा.
उल्हास गांधे को 'बेस्ट अंपायर अवॉर्ड' मिल सकता है
यश दुबे साल 2025 के बीच से इंडिया 'ए' सेट-अप में हैं, उन्हें रणजी ट्रॉफी 2024/25 सीजन में बेस्ट ऑलराउंडर चुने जाने के लिए मशहूर 'लाला अमरनाथ अवॉर्ड' भी मिल सकता है, जबकि उल्हास गांधे को 'बेस्ट अंपायर अवॉर्ड' मिल सकता है. शांतनु सिंह और यशबर्धन सिंह चौहान को अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने और विकेट लेने के लिए 'जगमोहन डालमिया ट्रॉफी' मिलेगी. नित्या पांड्या और हेमचूडेशन को अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने और विकेट लेने के लिए 'एमए चिदंबरम ट्रॉफी' मिलेगी.