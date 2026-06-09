वैभव-वैभव के शोर के बीच हीरो बना CSK का स्टार... 47वें ओवर दिलाया ब्रेक थ्रू, IPL में हो गया था 'बदनाम'

IND A sv SL A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली. मुकाबले से पहले सभी की नजरें आईपीएल 2026 के टॉप स्कोरर वैभव सूर्यवंशी पर थीं. उम्मीद थी कि वह एक बार फिर बल्ले से हल्ला बोलेंगे, लेकिन सूर्यवंशी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. वैभव-वैभव के शोर के बीच वो खिलाड़ी हीरो बन गया जो आईपीएल 2026 में एक समय बदनाम हो गया था. श्रीलंका ए के खिलाफ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. आखिरी 3 ओवर्स तक मुकाबला श्रीलंका के कब्जे में था.