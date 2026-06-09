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वैभव-वैभव के शोर के बीच हीरो बना CSK का स्टार... 47वें ओवर दिलाया ब्रेक थ्रू, IPL में हो गया था 'बदनाम'

IND A sv SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. आखिरी 3 ओवर्स तक मुकाबला श्रीलंका के कब्जे में था, लेकिन फिर उस गेंदबाज ने ब्रेक थ्रू दिलाया जो आईपीएल 2026 में बदनाम था.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:08 PM IST
वैभव-वैभव के शोर के बीच हीरो बना CSK का स्टार... 47वें ओवर दिलाया ब्रेक थ्रू, IPL में हो गया था 'बदनाम'
Image Credit: IND A

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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