वैभव-वैभव के शोर के बीच हीरो बना CSK का स्टार... 47वें ओवर दिलाया ब्रेक थ्रू, IPL में हो गया था 'बदनाम'

IND A sv SL A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली. मुकाबले से पहले सभी की नजरें आईपीएल 2026 के टॉप स्कोरर वैभव सूर्यवंशी पर थीं. उम्मीद थी कि वह एक बार फिर बल्ले से हल्ला बोलेंगे, लेकिन सूर्यवंशी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. वैभव-वैभव के शोर के बीच वो खिलाड़ी हीरो बन गया जो आईपीएल 2026 में एक समय बदनाम हो गया था. श्रीलंका ए के खिलाफ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. आखिरी 3 ओवर्स तक मुकाबला श्रीलंका के कब्जे में था.
इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. तिलक ने 60 रन की पारी खेली जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोका, प्रियांश आर्या ने भी 32 रन की पारी खेली. वहीं, वैभव और प्रभसिमरन सिंह का बल्ला नहीं चला. इन पारियों की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 277 रन टांग दिए, जवाब में श्रीलंका ए की टीम ने शानदार शुरुआत कर टीम इंडिया को बैकफुट पर रखा था.
श्रीलंका के ओपनर्स ने टीम को शानदार शुरुआत दी लेकिन बदकिस्मती से फिफ्टी से चूक गए. इसके बाद बैटिंग करने उतरे सदीरा समरविक्रमा भी उसी लय में दिखे और 47 रन की पारी खेली. वहीं, श्रीलंका के कप्तान सहान अराच्चिगे एक छोर पर डटे रहे और टीम को जीत के करीब ले आए. आखिरी तीन ओवर्स में श्रीलंका को 17 रन की दरकार थी और कप्तान 74 रन पर डटे थे. मुकाबला श्रीलंका के पक्ष में था, लेकिन बॉलिंग करने आए अंशुल कंबोज ने पलक झपकते बाजी पलट दी.
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अंशुल कंबोज के लिए आईपीएल का एक मैच बुरे सपने जैसा साबित हुआ था. लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में लगातार दो ओवर्स में चार छक्के खाए. निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने तबाही मचाई थी. हालांकि, आईपीएल में अंशुल कंबोज 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे. उन्होंने 14 मैच 21 विकेट झटके थे. लेकिन अब आईपीएल खत्म होते ही उन्होंने इंडिया ए को एक झटके में जीत दिला दी. 47वें ओवर में उन्होंने सहान अराच्चिगे को आउट कर मैच का रुख पलट दिया.