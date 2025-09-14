महीनों की जेल, लाखों का फाइन... IND vs PAK महामुकाबले को लेकर बड़ा ऐलान, छावनी में बदला मुस्लिम शहर
महीनों की जेल, लाखों का फाइन... IND vs PAK महामुकाबले को लेकर बड़ा ऐलान, छावनी में बदला मुस्लिम शहर

अब से सिर्फ कुछ घंटे में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला शुरू होने वाला है. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा. इससे पहले दुबई पुलिस अलर्ट पर है. मैच देखने के लिए आने वाले फैंस के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत लीगल एक्शन लिया जाएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:38 PM IST
महीनों की जेल, लाखों का फाइन... IND vs PAK महामुकाबले को लेकर बड़ा ऐलान, छावनी में बदला मुस्लिम शहर

भारत में भारी विरोध और बॉयकॉट की मांगों के बीच अब से सिर्फ कुछ घंटे में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में आमने-सामने होंगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा. इससे पहले दुबई पुलिस अलर्ट पर है. मैच देखने के लिए आने वाले फैंस के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत लीगल एक्शन लिया जाएगा. लाखों रुपये के फाइन से लेकर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत-पाकिस्तान की टक्कर

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्रिकेट के मैदान पर पहली बार भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है. इस कैलेंडर वर्ष में यह दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला होगा, इससे पहले भारत ने इसी मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को धूल चटाई थी. अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद भारत ने एक्शन लेते हुए ऑपेरशन सिन्दूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया. पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहे इस मुकाबले का भारत में जमकर विरोध भी हो रहा है. कई पूर्व क्रिकेटर इसके बॉयकॉट की मांग भी कर चुके हैं.

एक्शन में दुबई पुलिस

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले दुबई पुलिस और इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी (ESC) ने स्टेडियम में आने वाले सभी दर्शकों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है. दुबई पुलिस में ऑपरेशन के असिस्टेंट कमांडर-इन-चीफ और ESC के प्रमुख मेजर जनरल सैफ मुहैयर अल मजरूई ने बताया कि इस हाई-वोल्टेज मैच के लिए विशेष यूनिट्स तैनात की गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें: महामुकाबले से पहले दुबई से आई चौंकाने वाली खबर.. टीम इंडिया भी मैच का करेगी 'विरोध', गंभीर ने भी तोड़ी चुप्पी

महीनों की जेल और लाखों का फाइन

खेल सुविधाओं और आयोजनों की सुरक्षा से जुड़े संघीय कानून में अपराधियों के लिए जुर्माने का भी जिक्र है. बिना अनुमति मैदान में घुसने या प्रतिबंधित सामान (पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ, लेजर लाइट, छाते, बड़े कैमरे, सेल्फी स्टिक, नुकीली चीजें, जहरीले पदार्थ, झंडे, बैनर, पालतू जानवर, रिमोट-कंट्रोल्ड डिवाइस, साइकिल, स्कूटर, स्केटबोर्ड और कांच से बनी कोई भी चीज) ले जाने पर एक से तीन महीने तक की जेल हो सकती है. साथ ही, 5,000 से 30,000 दिरहम (लगभग 1.2 लाख से 7.2 लाख रुपये) तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है. हिंसा करने, चीजें फेंकने या नस्लीय या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर 30,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल हो सकती है.

अधिकारियों का कहना है कि इन उपायों का मकसद खिलाड़ियों, फैंस और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि मैच का सुरक्षित माहौल में लुत्फ उठाया जा सके. ESC ने दर्शकों को सलाह दी है कि वे मैच शुरू होने से कम से कम तीन घंटे पहले स्टेडियम पहुंच जाएं, अपने साथ मान्य टिकट रखें और स्टेडियम के पास अनधिकृत जगहों पर गाड़ी पार्क न करें या सड़कों को जाम न करें.

;