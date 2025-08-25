एशिया कप से पहले लगेगा क्रिकेट का मेला, टूर्नामेंट का आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैच की टाइमिंग
Advertisement
trendingNow12896069
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप से पहले लगेगा क्रिकेट का मेला, टूर्नामेंट का आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैच की टाइमिंग

एशिया कप 2025 से पहले एक बड़े टूर्नामेंट का शेड्यूल सामने आया है. भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन (2025-26) की शुरुआत दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ होगी, जो 28 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट की शुरुआत नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले के साथ होगी. नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मैच 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 25, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप से पहले लगेगा क्रिकेट का मेला, टूर्नामेंट का आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैच की टाइमिंग

एशिया कप 2025 से पहले एक बड़े टूर्नामेंट का शेड्यूल सामने आया है. भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन (2025-26) की शुरुआत दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ होगी, जो 28 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट की शुरुआत नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले के साथ होगी. नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मैच 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा.

एशिया कप से पहले लगेगा क्रिकेट का मेला

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर 28 अगस्त से 31 अगस्त तक सेन्ट्रल जोन और नोर्थ ईस्ट जोन के बीच खेला जाएगा. साउथ जोन और पहले क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता के बीच दलीप ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. पहला सेमीफाइनल मैच 4 सितंबर से 7 सितंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा. नोर्थ जोन और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता के बीच दलीप ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल मैच भी 4 सितंबर से 7 सितंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट मैच का समय

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के सभी मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 सितंबर से 15 सितंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेले जाएंगे, जहां बेहतर खेल परिस्थितियां और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. दलीप ट्रॉफी में भारत ए टीम के और कई छोटे घरेलू खिलाड़ी शामिल होंगे, जो इस आगामी हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं.

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का शेड्यूल

क्वार्टरफाइनल 1: 28-31 अगस्त, 2025: नोर्थ जोन और ईस्ट जोन

क्वार्टरफाइनल 2: 28-31 अगस्त, 2025: सेन्ट्रल जोन और नोर्थ ईस्ट जोन

सेमीफाइनल 1: 4-7 सितंबर, 2025: साउथ जोन बनाम पहले क्वार्टर फाइनल मैच का विजेता

सेमीफाइनल 2: 4-7 सितंबर, 2025: नोर्थ जोन और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच का विजेता

फाइनल: 11-15 सितंबर 2025

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Duleep Trophy 2025

Trending news

टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
;