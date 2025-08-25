एशिया कप से पहले लगेगा क्रिकेट का मेला, टूर्नामेंट का आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैच की टाइमिंग

एशिया कप 2025 से पहले एक बड़े टूर्नामेंट का शेड्यूल सामने आया है. भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन (2025-26) की शुरुआत दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ होगी, जो 28 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट की शुरुआत नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले के साथ होगी. नोर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मैच 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा.

एशिया कप से पहले लगेगा क्रिकेट का मेला

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर 28 अगस्त से 31 अगस्त तक सेन्ट्रल जोन और नोर्थ ईस्ट जोन के बीच खेला जाएगा. साउथ जोन और पहले क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता के बीच दलीप ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. पहला सेमीफाइनल मैच 4 सितंबर से 7 सितंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा. नोर्थ जोन और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता के बीच दलीप ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल मैच भी 4 सितंबर से 7 सितंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा.

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट मैच का समय

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के सभी मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 सितंबर से 15 सितंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेला जाएगा. दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के सभी मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैदान पर खेले जाएंगे, जहां बेहतर खेल परिस्थितियां और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. दलीप ट्रॉफी में भारत ए टीम के और कई छोटे घरेलू खिलाड़ी शामिल होंगे, जो इस आगामी हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं.

दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का शेड्यूल

क्वार्टरफाइनल 1: 28-31 अगस्त, 2025: नोर्थ जोन और ईस्ट जोन

क्वार्टरफाइनल 2: 28-31 अगस्त, 2025: सेन्ट्रल जोन और नोर्थ ईस्ट जोन

सेमीफाइनल 1: 4-7 सितंबर, 2025: साउथ जोन बनाम पहले क्वार्टर फाइनल मैच का विजेता

सेमीफाइनल 2: 4-7 सितंबर, 2025: नोर्थ जोन और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच का विजेता

फाइनल: 11-15 सितंबर 2025