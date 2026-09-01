वैभव सूर्यवंशी का प्रहार, शमी-मुकेश का कहर, 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा ईस्ट जोन

Duleep Trophy 2026 East Zone Defeats Central Zone: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने के लिए ईस्ट जोन का 13 साल का लंबा इंतजार मंगलवार (1 सितंबर) को बेंगलुरु में खत्म हो गया. फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए ईस्ट जोन ने एक जाना-पहचाना रास्ता अपनाया. उनके पास एक युवा खिलाड़ी (टीनेजर) था जो खेल की रफ्तार तय कर रहा था, एक अनुभवी ओपनर था जो दबाव को झेल रहा था और दो अनुभवी तेज गेंदबाज थे जिन्होंने सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ अहम विकेट चटकाए. ईस्ट जोन का मुकाबला अब अगले हफ्ते चेन्नई में होने वाले फाइनल मैच में नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच चल रहे दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.
महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर टीम की जीत की चिंगारी जलाई. पहली पारी में शानदार 92 रनों की पारी खेलने के बाद, इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 43 गेंदों में तेजतर्रार 40 रन बनाए. उन्होंने ईस्ट जोन को वह जरूरी गति दी, जिससे पहले कि सेंट्रल जोन मैच के अंत को मुश्किल बना पाता. ईस्ट जोन ने आखिरकार 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए और 4 विकेट से जीत दर्ज कर 2012-13 के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया.
East Zone are into the final
Mohd. Shami hits the winning runs
They beat defending champions Central Zone by wickets #DuleepTrophy | #CZvEZ
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रनों का पीछा करना इतना आसान नहीं था. सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने मिड-विकेट क्षेत्र से पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार तरीके से कैच लेकर वैभव को पवेलियन भेजा. वैभव के विकेट ने सेंट्रल जोन को वापसी की उम्मीद जगा दी. इसके बाद हर्ष दुबे ने 4 विकेट लेकर दबाव बनाए रखा और ईस्ट जोन का स्कोर 124 रन पर 5 विकेट कर दिया.
विकेट गिरते रहे, लेकिन ईस्ट जोन ने पहले ही इतना स्कोर खड़ा कर लिया था जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि इस युवा खिलाड़ी का आक्रामक इरादा बेकार न जाए. सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ने 61 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया. इस युवा बल्लेबाज ने एक बार फिर दिखाया कि उनका खेल सिर्फ गेंद को स्टैंड्स में भेजने तक ही सीमित नहीं है. शुरुआत में नई गेंद के खतरे से निपटने के बाद उन्होंने गियर बदले और पाटीदार के शानदार कैच से पहले दो छक्के और तीन चौके जड़े.
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इस जीत में अभिमन्यु ईश्वरन की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी. सीनियर ओपनर ने पहली पारी में 69 रन बनाए थे और दूसरी पारी में भी टीम को स्थिरता प्रदान की. उन्होंने सूर्यवंशी के साथ मिलकर दबाव को सोखा और अंततः दुबे की गेंद पर आउट हुए. एक आक्रामक युवा खिलाड़ी के साथ तालमेल बिठाकर खेलने का उनका अनुभव बेहद अहम साबित हुआ.
इसके बाद मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी ईशान किशन ने संभाली. पहले दिन विकेटकीपिंग के दौरान लगी चोट के कारण ईशान का मैच अप्रत्याशित मोड़ पर चला गया था, जिसके चलते सूर्यवंशी को कुछ समय के लिए कप्तानी संभालनी पड़ी थी. मैदान पर वापसी करते ही किशन ने एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका बखूबी निभाई. वह 39 रन बनाकर नाबाद रहे और ईस्ट जोन को रोमांचक मोड़ से जीत की दहलीज पार कराई. अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 8 रन पर नाबाद रहकर मैच का विजयी टच दिया. उनके इस योगदान के साथ ही ईस्ट जोन ने सफलतापूर्वक जीत की रेखा को पार कर लिया.
ईस्ट जोन की इस बड़ी जीत की नींव गेंदबाजों ने ही रखी थी. डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन की टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 158 रनों पर ढेर हो गई, जबकि सुबह उनका स्कोर 45 रन पर 3 विकेट था. तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने 44 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी ने 56 रन देकर 3 विकेट लिए. मुकेश कुमार को मैच में कुल 7 विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
सेंट्रल जोन के इस पतन का मतलब था कि ईस्ट जोन को केवल 159 रन का पीछा करना था, लेकिन इस छोटे लक्ष्य की अहमियत उस टीम के लिए बहुत बड़ी थी जो लंबे समय से खिताबी सूखे का दर्द झेल रही थी. दोनों टीमों की पहली पारियां 266-266 रनों के बराबर स्कोर पर समाप्त हुई थीं. पहले ईस्ट जोन तब बेहद मजबूत स्थिति में दिख रहा था जब सूर्यवंशी और ईश्वरन ने ओपनिंग विकेट के लिए 161 रन जोड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आखिरी 9 विकेट केवल 105 रन पर खो दिए. इससे पहले सेंट्रल जोन की ओर से रिंकू सिंह ने 60 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा था.