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वैभव सूर्यवंशी का प्रहार, शमी-मुकेश का कहर, 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा ईस्ट जोन

Duleep Trophy 2026 East Zone Defeats Central Zone: दलीप ट्रॉफी 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में ईस्ट जोन ने डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को 4 विकेट से हराकर 13 साल बाद फाइनल में जगह बनाई. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी और मुकेश-शमी की घातक गेंदबाजी ने टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 01, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:31 PM IST
वैभव सूर्यवंशी का प्रहार, शमी-मुकेश का कहर, 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा ईस्ट जोन
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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