वैभव सूर्यवंशी का प्रहार, शमी-मुकेश का कहर, 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा ईस्ट जोन

सेंट्रल जोन के इस पतन का मतलब था कि ईस्ट जोन को केवल 159 रन का पीछा करना था, लेकिन इस छोटे लक्ष्य की अहमियत उस टीम के लिए बहुत बड़ी थी जो लंबे समय से खिताबी सूखे का दर्द झेल रही थी. दोनों टीमों की पहली पारियां 266-266 रनों के बराबर स्कोर पर समाप्त हुई थीं. पहले ईस्ट जोन तब बेहद मजबूत स्थिति में दिख रहा था जब सूर्यवंशी और ईश्वरन ने ओपनिंग विकेट के लिए 161 रन जोड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आखिरी 9 विकेट केवल 105 रन पर खो दिए. इससे पहले सेंट्रल जोन की ओर से रिंकू सिंह ने 60 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा था.