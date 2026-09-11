'फ्यूचर कैप्टन' या क्रेडिट चोर? DRS रिव्यूज को लेकर ईशान किशन ने ली 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के मजे

ईस्ट ज़ोन और साउथ जोन के बीच खेले गए फाइनल मैच में एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें 15 साल के वैभव कप्तान ईशान किशन को डीआरएस लेने के लिए मनाते दिखे और वह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. इसके बाद बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में ईशान किशन ने मजाक-मजाक में कहा कि वैभव उन सभी रिव्यू का क्रेडिट ले रहे हैं जिन्हें वह खुद ही लेने वाले थे. ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ''ये सब रिव्यू में क्रेडिट ले ही लिया है हर जगह. भले मैं लेने वाला था रिव्यू, लेकिन आके मस्त बोल देता था- मैं आपके पास आ जाता हूं. फिर तो इंटरनेट कहेगा: वैभव! माइ गॉडनेस! वैभव ही सब कुछ है! तो बहुत अच्छे से इसने वो कार्य निभाया है, मैं बहुत खुश हूं.''