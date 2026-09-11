'फ्यूचर कैप्टन' या क्रेडिट चोर? DRS रिव्यूज को लेकर ईशान किशन ने ली 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के मजे

Vaibhav Sooryavanshi Ishan Kishan: ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिलीप ट्रॉफी 2026-27 का खिताब अपने नाम कर लिया. ईशान फाइनल मुकाबले की दोनों पारियों को मिलाकर 350 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. ईशान के साथ-साथ इस पूरे टूर्नामेंट में 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी लगातार सुर्खियों में बने रहे. फाइनल में भले ही वैभव अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और टीम प्रबंधन द्वारा दी गई नेतृत्व की जिम्मेदारी के कारण वे चर्चा का केंद्र रहे.
ईस्ट जोन के उप-कप्तान नियुक्त किए गए वैभव सूर्यवंशी को उस समय कप्तानी की कमान संभालनी पड़ी, जब ईशान किशन चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. इसी दौरान वैभव को पहली बार सफल डीआरएस निर्णय लेने का अनुभव मिला. बाद में फाइनल मुकाबले में भी, जब ईशान मैदान पर कप्तानी कर रहे थे, तब भी रिव्यू लेने का निर्णय करने में वैभव की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
When the Captain and Vice-Captain meet, you can expect a whole lot of fun and banter!
A wholesome chat between Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi post East Zone's memorable #DuleepTrophy triumph - By @jigsactin #EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/3kRQC6pVT4
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 11, 2026
ईस्ट ज़ोन और साउथ जोन के बीच खेले गए फाइनल मैच में एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें 15 साल के वैभव कप्तान ईशान किशन को डीआरएस लेने के लिए मनाते दिखे और वह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. इसके बाद बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में ईशान किशन ने मजाक-मजाक में कहा कि वैभव उन सभी रिव्यू का क्रेडिट ले रहे हैं जिन्हें वह खुद ही लेने वाले थे. ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ''ये सब रिव्यू में क्रेडिट ले ही लिया है हर जगह. भले मैं लेने वाला था रिव्यू, लेकिन आके मस्त बोल देता था- मैं आपके पास आ जाता हूं. फिर तो इंटरनेट कहेगा: वैभव! माइ गॉडनेस! वैभव ही सब कुछ है! तो बहुत अच्छे से इसने वो कार्य निभाया है, मैं बहुत खुश हूं.''
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भी तुरंत अपनी हाजिरजवाबी का परिचय दिया. उन्होंने अपने कप्तान को सेमीफाइनल मैच की याद दिलाई जब ईशान चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. वैभव ने पलटकर पूछा, "और जब आप फील्ड के बाहर जा रहे थे तब कौन ले रहा था रिव्यू? यह भी तो बता दीजिए.''
वैभव के इस साहसी और सक्रिय रवैये को देखते हुए ईशान किशन ने उनकी तारीफ की और माना कि उनमें प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता है. ईशान ने कहा, ''हां, वो तो वैभव खुद ही था. बिल्कुल. शायद भविष्य का कप्तान)? देखते हैं आगे क्या होता है.'' इसके साथ ही ईशान ने मैच कमेंट्री का जिक्र करते हुए बताया कि कमेंटेटर्स ने भी मैदान पर वैभव की समझ की सराहना की थी. ईशान ने कहा, "कमेंटेटर ने कहा कि अगर अब आपको रिव्यू लेना है न, तो आपको जाना है वैभव सूर्यवंशी के पास.''
ईशान किशन ने आगे कहा कि वैभव का टीम में होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के अलावा वे एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. फिर ईशान ने मजाकिया अंदाज में सुधार करते हुए कहा, ''वैसे जूनियर तो तू ही हुआ, सॉरी, सॉरी! और यही वो एक खूठी है जो मुझे उसमें बहुत पसंद है. उम्मीद है कि वह आज से भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी बनेगा. मुझे नहीं लगता कि यह उसकी पहली या आखिरी उपलब्धि है, वह ऐसे कई और मैच खेलेगा और अपना प्रदर्शन जारी रखेगा. इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच यह खट्टा-मीठा संवाद संपन्न हुआ.''