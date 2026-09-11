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'फ्यूचर कैप्टन' या क्रेडिट चोर? DRS रिव्यूज को लेकर ईशान किशन ने ली 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के मजे

Vaibhav Sooryavanshi Ishan Kishan: ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2026-27 का खिताब जीता. मैच के बाद बीसीसीआई (BCCI) द्वारा जारी वीडियो में ईशान किशन और 15 वर्षीय उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी के बीच डीआरएस (DRS) क्रेडिट को लेकर हंसी-मजाक देखने को मिला.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 11, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:30 PM IST
'फ्यूचर कैप्टन' या क्रेडिट चोर? DRS रिव्यूज को लेकर ईशान किशन ने ली 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के मजे
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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