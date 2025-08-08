ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड
ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड

Duleep Trophy All squads Captains Match Schedule Fixtures: भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए 5 टीमों का ऐलान हो गया है. बेंगलुरु में 28 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में छह टीमें हिस्सा लेंगी. यह टूर्नामेंट BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:45 AM IST
ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड

Duleep Trophy All squads Captains Match Schedule Fixtures: भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए 5 टीमों का ऐलान हो गया है. बेंगलुरु में 28 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में छह टीमें हिस्सा लेंगी. यह टूर्नामेंट BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है. इसमें घरेलू के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं. इस बार टूर्नामेंट अपने पुराने फॉर्मेट में वापस लौट आया है. पिछली बार फॉर्मेट को चेंज किया था. चार टीमों के बीच टूर्नामेंट का आयोजन किया था, लेकिन वह बीसीसीआई को बाद में पसंद नहीं आया. इस कारण बोर्ड ने पुराने तरीके से ही इसके आयोजन का फैसला किया.

ये टीमें लेंगी हिस्सा

इस बार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट जोन की टीमें हिस्सा लेंगी. नॉर्थ ईस्ट जोन को छोड़कर सभी ने अपने कप्तान और खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है. फाइनल सहित टूर्नामेंट में कुल 5 मैच होंगे. दो क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन होगा. साउथ और वेस्ट जोन को पहले ही सेमीफाइनल में जगह दी गई है.

गिल और तिलक वर्मा संभालेंगे कमान

शुभमन गिल टूर्नामेंट में नॉर्थ जोन टीम का नेतृत्व करेंगे. भारत के टेस्ट कप्तान ने इंग्लैंड में अपनी डेब्यू सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया है.  उनकी टीम में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज और हर्षित राणा हैं. वहीं, साउथ जोन टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे. मोहम्मद अजहरुद्दीन को उप-कप्तान बनाया गया है. 16-सदस्यीय टीम में तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निजार, नारायण जगदीसन, आर. साई किशोर, विशाख विजयकुमार और अन्य जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: करुण नायर OUT...इंग्लैंड से आते ही कप्तान बने ध्रुव जुरेल, IPL चैंपियन रजत पाटीदार उपकप्तान, देखें स्क्वॉड

शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन और ध्रुव जुरेल कप्तान

वेस्ट जोन ने एक मजबूत 15-सदस्यीय टीम की घोषणा की है. इस टीम का नेतृत्व मुंबई के अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर करेंगे. अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है. इस बार टीम में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है. इसमें यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी हैं. दूसरी ओर, ईस्ट जोन में मोहम्मद शमी, अभिमन्यु ईश्वरन, आकाश दीप जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. झारखंड के ईशान किशन को टीम का कप्तान बनाया गया है. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को स्टैंडबाय की लिस्ट में रखा गया है. सेंट्रल जोन की बात करें तो ध्रुव जुरेल को टीम का कप्तान बनाया गया है और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार को उपकप्तान नियुक्त किया गया है.

सभी टीमों का स्क्वॉड
वेस्ट जोन: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, आर्या देसाई, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, जयमीत पटेल, मनन हिंगराजिया, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, धर्मेंद्र जड़ेजा, तुषार देशपांडे, अर्जन नागवासवाला. 

साउथ जोन: तिलक वर्मा (कप्तान), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (उप-कप्तान), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निजार, नारायण जगदीसन, त्रिपुराना विजय, आर साई किशोर, तनय त्यागराजन, वैशाख विजयकुमार वैश्य, निधिश एमडी, रिकी भुई, बेसिल एनपी, गुरजापनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर.

नॉर्थ जोन: शुभमन गिल (कप्तान), अंकित कुमार (उप-कप्तान), शुभम खजूरिया, आयुष बदोनी , यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधु, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, कन्हैया वधावन (विकेटकीपर).

सेंट्रल जोन: ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), रजत पाटीदार (उपकप्तान - फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), आर्यन जुयाल, दानेश मालेवार, संचित देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, वाई शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, खलील अहमद.

ईस्ट जोन: ईशान किशन (कप्तान) (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन (उपकपतान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज जयसवाल, मुकेश कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद शमी.

नॉर्थ ईस्ट जोन: घोषित नहीं

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान का 'कुकर्मी' क्रिकेटर...इंग्लैंड में किया 'गंदा काम' तो पुलिस ने दबोचा, पीसीबी ने लिया ये एक्शन

दिलीप ट्रॉफी का शेड्यूल

28 से 31 अगस्त (क्वार्टर फाइनल-1)- नॉर्थ जोन बनाम ईस्ट जोन
28 से 31 अगस्त (क्वार्टर फाइनल-2)- सेंट्रल जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन
4 से 7 सितंबर (सेमीफाइनल-2)- साउथ जोन बनाम तय नहीं
4 से 7 सितंबर (सेमीफाइनल-2)- वेस्ट जोन बनाम तय नहीं
11 से 15 सितंबर- फाइनल

;