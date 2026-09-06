Duleep Trophy Final Highlights: ईशान का शतक, वैभव-तिलक की बहस और सिराज बेअसर, पहले दिन की 5 बड़ी बातें

Duleep Trophy 2026 Final, Day-1 Highlights: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट जोन ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना लिए हैं. पहला दिन भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नाम रहा. उन्होंने कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है.
ईशान किशन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक जड़ा. वो अभी भी 111 रन बनाकर नाबाद हैं. दूसरे छोर पर मौजूद कुमार कुशाग्र भी 63 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं. दोनों के बीच अब तक 160 गेंदों में 144 रनों की साझेदारी हो चुकी है.
दलीप ट्रॉफी के खिताबी भिड़ंत में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी ने 100 रनों की पार्टनरशिप कर इस फैसले को सही साबित कर दिया. 15 साल के वैभव ने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए साउथ जोन के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी वैभव के सामने बेअसर साबित हुए. सिराज की पूरे दिन खूब पिटाई हुई. जब टीम का स्कोर 100 रन था, तब अभिमन्यु ईश्वरन रन आउट हो गए.
दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल के पहले दिन मैदान पर थोड़ी गर्मागर्मी भी देखने को मिली. वैभव सूर्यवंशी ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे और उन्हें रोकना मुश्किल साबित हो रहा था. ऐसे में साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने उन्हें उकसाने का फैसला किया. तिलक ने स्लेजिंग का प्लान अपनाया. वैभव इस जाल में फंस भी गए और 44 रन बनाकर गलत शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए.
ईस्ट जोन की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन महज 47 रन और जोड़कर उन्होंने तीन विकेट खो दिए. 100 रन पर पहला विकेट गिरा और 147 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद 21 साल के युवा खिलाड़ी शिखर मोहन ने मोर्चा संभाला और 85 रनों की कीमती पारी खेली. कप्तान ईशान किशन के साथ उन्होंने 94 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. शिखर मोहन 85 रन बनाकर आउट हो गए और शतक से चूक गए.
शिखर मोहन शतक से चूक गए, लेकिन कप्तान डटे रहे. साउथ जोन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ईशान किशन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक जड़ा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 135 गेंदों का सामना करते हुए 111 रन बना लिए. इस दौरान उन्होंने 14 चौके और एक छक्का जड़ा.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलकर लौटे स्टार भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन बेअसर साबित हुए. उनकी गेंदबाजी में धार की कमी दिखी और ईस्ट जोन के बल्लेबाजों ने आसानी से उनका सामना किया. सिराज ने पहले दिन 14 ओवर डाले और 6.90 की इकॉनमी रेट से 96 रन लुटा दिए.पूरे दिन वो विकेट के लिए तरसते रहे.
फैंस की नजर साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा पर भी थी. जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे तब तिलक ने काफी रक्षात्मक रवैया अपनाया. पहले दिन के 8वें ओवर में ही उन्होंने वैभव के लिए बाउंड्री लाइन पर 5 खिलाड़ियों को रखा हुआ था. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने भी चतुराई दिखाई और छक्के से ज्यादा चौकों में डील किया. मैच के पहले सेशन में इस तरह की डिफेंसिव फील्डिंग सेट करने के लिए तिलक वर्मा की आलोचना भी हो रही है.