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Duleep Trophy Final Highlights: ईशान का शतक, वैभव-तिलक की बहस और सिराज बेअसर, पहले दिन की 5 बड़ी बातें

Duleep Trophy 2026 Final, Day-1 Highlights: ईशान किशन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक जड़ा. वो अभी भी 111 रन बनाकर नाबाद हैं. दूसरे छोर पर मौजूद कुमार कुशाग्र भी 63 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं. दोनों के बीच अब तक 160 गेंदों में 144 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 06, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:06 PM IST
Duleep Trophy Final Highlights: ईशान का शतक, वैभव-तिलक की बहस और सिराज बेअसर, पहले दिन की 5 बड़ी बातें
Image Credit: दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल पहले दिन के हाइलाइट्स (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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