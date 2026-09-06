Duleep Trophy Final Highlights: ईशान का शतक, वैभव-तिलक की बहस और सिराज बेअसर, पहले दिन की 5 बड़ी बातें

दलीप ट्रॉफी के खिताबी भिड़ंत में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी ने 100 रनों की पार्टनरशिप कर इस फैसले को सही साबित कर दिया. 15 साल के वैभव ने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए साउथ जोन के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी वैभव के सामने बेअसर साबित हुए. सिराज की पूरे दिन खूब पिटाई हुई. जब टीम का स्कोर 100 रन था, तब अभिमन्यु ईश्वरन रन आउट हो गए.