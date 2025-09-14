Duleep Trophy: ट्रॉफी की दहलीज पर पहुंचा सेंट्रल जोन, खत्म होगा 11 साल का सूखा? बैकफुट पर साउथ जोन
Advertisement
trendingNow12922196
Hindi Newsक्रिकेट

Duleep Trophy: ट्रॉफी की दहलीज पर पहुंचा सेंट्रल जोन, खत्म होगा 11 साल का सूखा? बैकफुट पर साउथ जोन

Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन की टीम पांचवें दिन के खेल के लिए जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है. साउथ जोन ने मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अब बैकफुट पर पहुंच चुकी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajat Patidar
Rajat Patidar

Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन की टीम पांचवें दिन के खेल के लिए जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है. साउथ जोन ने मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अब बैकफुट पर पहुंच चुकी है. पहली पारी में ही सारांश जैन और कुमार कार्तिकेय ने साउथ जोन की टीम का खेल खराब कर दिया था. दोनों ने मिलकर 9 विकेट झटके थे और परी टीम को 149 रन पर ही रोक दिया था. जवाब में सेंट्रल जोन ने 511 रन बोर्ड पर टांग दिए थे. 

पाटीदार और यश राठौड़ किया बंटाधार 

सेंट्रल जोन की बैटिंग की तरफ से यश राठौड़ और पाटीदार ने मिलकर साउथ जोन का बंटाधार कर दिया था. पाटीदार ने 101 रन की पारी खेली थी जबकि राठौड़ ने खूंटा गाड़कर रखा. उन्होंने 194 रन ठोक डाले और टीम के स्कोर को 500 पार पहुंचा दिया. सारांश जैन ने सिर्फ धांसू गेंदबाजी नहीं की बल्कि 69 रन की पारी भी खेली. दूसरी पारी में भी साउथ जोन की टीम लड़खड़ाती दिखी. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो बल्लेबाजों बचाई लाज

साउथ जोन की टीम की लाज दो बल्लेबाजों ने बचाई. अंकित शर्मा और आंद्रे सिद्धार्थ ने रक्षात्मक बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन बदकिस्मती से दोनों शतक से चूक गए. अंकित ने 99 रन की पारी खेली जबकि सिद्धार्थ ने 84 रन ठोके. लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल जोन 11 साल बाद अपना पहला दलीप ट्रॉफी खिताब जीतने की ओर अग्रसर है. रविवार को चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक उसे खिताब जीतने के लिए केवल 65 रनों की आवश्यकता है.

426 रन पर ठेर हुई साउथ जोन

तीसरे दिन दो विकेट पर 129 रन बनाने के बाद साउथ जोन ने पहले सत्र में अच्छी शुरुआत की. लेकिन अंततः अपनी दूसरी पारी में 426 रनों पर ढेर हो गया. इस बार भी स्पिनर कुमार कार्तिकेय और सारांश जैन का जलवा देखने को मिला. उन्होंने मिलकर सात विकेट लिए. साउथ जोन की बढ़त मात्र 64 रनों की है और सेंट्रल जोन को सोमवार को पांचवें दिन के लिए आसान लक्ष्य मिला.

ये भी पढे़ं.. IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने नहीं मिलाया हाथ... शुरू हुआ टीम इंडिया का 'साइलेंट प्रोटेस्ट', मची खलबलीं

रजत पाटीदार की शानदार कप्तानी

रजत पाटीदार के लिए ये साल बेहद शानदार साबित हुआ है. उन्होंने आरसीबी को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया था. इसके बाद अब दलीप ट्रॉफी में भी चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं. रजत पाटीदार को इंडिया ए का कप्तान भी बनाया गया है जो 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलती नजर आएगी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Duleep Trophy Final

Trending news

PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
;