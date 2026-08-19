Duleep Trophy 2026: बेंगलुरु नहीं, चेन्नई में होगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल, बीसीसीआई ने क्यों बदला फैसला?

Duleep Trophy 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दिलीप ट्रॉफी के लिए नई योजना बनाई है. उसने टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से हटाकर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में कराने का फैसला किया है. बोर्ड चाहता है कि इस महत्वपूर्ण घरेलू मैच को ज्यादा से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में आकर देख सकें, क्योंकि बेंगलुरु के CoE में भीड़ को लेकर कुछ पाबंदियां थीं.
इस बार क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि टूर्नामेंट के सभी मैच लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे. पिछले सीजन में केवल फाइनल मैच का ही लाइव टेलीकास्ट हुआ था. टूर्नामेंट का आगाज 23 अगस्त से होगा, जबकि फाइनल मैच 6 से 10 सितंबर के बीच खेला जाएगा.
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वे चाहते थे कि लोग दिलीप ट्रॉफी का आनंद लें, इसलिए वेन्यू में यह बदलाव किया गया है. जब उनसे बंद दरवाजों (बिना दर्शकों के) मैच होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे दर्शकों के साथ मैच आयोजित करने के हर पहलू पर विचार कर रहे हैं और उनके पास अभी पर्याप्त समय है. टूर्नामेंट के दोनों क्वार्टर फाइनल (23-26 अगस्त) और सेमीफाइनल (30 अगस्त - 2 सितंबर) बेंगलुरु के CoE ग्राउंड पर ही खेले जाएंगे, लेकिन यहां दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी. सेंट्रल जोन इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, जिसने 2025 के फाइनल में साउथ जोन को हराया था.
नॉर्थ जोन की कप्तानी जम्मू-कश्मीर के कन्हैया वधवान करेंगे, जबकि आयुष बदोनी को उप-कप्तान बनाया गया है. टीम में स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह, अब्दुल समद, यश ढुल और निशांत सिंधु जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं जो अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं.
डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन की कमान रजत पाटीदार के हाथों में है और रिंकू सिंह टीम के उप-कप्तान होंगे. वहीं साउथ जोन की अगुवाई युवा सनसनी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि रिकी भुई को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. इन टीमों में करुण नायर और श्रेयस गोपाल जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं.
ईस्ट जोन की कप्तानी स्टार विकेटकीपर ईशान किशन करेंगे और 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी उनके डिप्टी होंगे. टीम में मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज भी हैं. वेस्ट जोन की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, जिनके साथ पृथ्वी शॉ, शार्दुल ठाकुर और मुशीर खान जैसे धुरंधर खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे.
नॉर्थ जोन स्क्वॉड: कन्हैया वधावन (कप्तान और विकेटकीपर) (जम्मू और कश्मीर), आयुष बदोनी (उप-कप्तान) (दिल्ली), सनत सांगवान (दिल्ली), यश ढुल (दिल्ली), आयुष दोसेजा (दिल्ली), निशांत सिंधु (हरियाणा), अंशुल कंबोज (हरियाणा), निखिल कश्यप (हरियाणा), कमर इकबाल (जम्मू और कश्मीर), अब्दुल समद (जम्मू और कश्मीर), आबिद मुश्ताक (जम्मू और कश्मीर), सुनील कुमार (जम्मू और कश्मीर), युद्धवीर सिंह (जम्मू और कश्मीर), अर्शदीप सिंह (पंजाब), अर्जुन शर्मा (सर्विसेज).
सेंट्रल जोन स्क्वॉड: रजत पाटीदार (कप्तान) (मध्य प्रदेश), रिंकू सिंह (उप-कप्तान) (उत्तर प्रदेश), आयुष पांडे (छत्तीसगढ़), सारांश जैन (मध्य प्रदेश), आर्यन पांडे (मध्य प्रदेश), अरशद खान (मध्य प्रदेश), कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर) (राजस्थान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर) (उत्तर प्रदेश), जीशान अंसारी (उत्तर प्रदेश), कुणाल चंदेला (उत्तराखंड), अमन मोखाड़े (विदर्भ), यश राठौड़ (विदर्भ), हर्ष दुबे (विदर्भ), यश ठाकुर (विदर्भ), नचिकेत भूटे (विदर्भ).
साउथ जोन स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कप्तान) (हैदराबाद), रिकी भुई (उप-कप्तान और विकेटकीपर) (आंध्र), एसके रशीद (आंध्र), के साई तेजा (आंध्र), टी विजय (आंध्र), अभिनव तेजराणा (गोवा), के हिमतेजा (हैदराबाद), टी त्यागराजन (हैदराबाद), आर स्मरण (कर्नाटक), करुण नायर (कर्नाटक), श्रेयस गोपाल (कर्नाटक), वी कवरप्पा (कर्नाटक), एमडी निधीश (केरल), एन जगदीसन (विकेटकीपर) (तमिलनाडु), अमन खान (पांडिचेरी).
ईस्ट जोन स्क्वॉड: ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर) (झारखंड), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान) (बिहार), डेनिश दास (असम), अभिमन्यु ईश्वरन (बंगाल), सुदीप कुमार घरामी (बंगाल), शाहबाज अहमद (बंगाल), सूरज सिंधु जायसवाल (बंगाल), मोहम्मद शमी (बंगाल), मुकेश कुमार (बंगाल), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) (झारखंड), शिखर मोहन (झारखंड), अनुकूल रॉय (झारखंड), विराट सिंह (झारखंड), सुभ्रांशु सेनापति (ओडिशा), अभिजीत सरकार (त्रिपुरा).
वेस्ट जोन स्क्वॉड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान) (महाराष्ट्र), शम्स मुलानी (उप-कप्तान) (मुंबई), अतीत शेठ (बड़ौदा), शिवालिक शर्मा (बड़ौदा), जयमीत पटेल (गुजरात), उर्विल पटेल (विकेटकीपर) (गुजरात), सिद्धार्थ देसाई (गुजरात), पृथ्वी शॉ (महाराष्ट्र), मुकेश चौधरी (महाराष्ट्र), शार्दुल ठाकुर (मुंबई), मुशीर खान (मुंबई), तुषार देशपांडे (मुंबई), तनुश कोटियन (मुंबई), हार्विक देसाई (विकेटकीपर) (सौराष्ट्र), जय गोहिल (सौराष्ट्र).
नॉर्थ ईस्ट जोन: जोनाथन रोंगसेन (कप्तान) (नागालैंड), बिश्वोरजीत सिंह कोंथौजम (उप-कप्तान) (मणिपुर), तेची नेरी (अरुणाचल प्रदेश), प्रियोजीत के (मणिपुर), रोनाल्ड मेइतेई (मणिपुर), जोतिन सिंह फ़ेरोइजम (मणिपुर), किशन लिंगदोह (मेघालय), अर्पित सुभाष (विकेटकीपर) (मेघालय), आकाश कुमार चौधरी (मेघालय), जोसेफ़ लालथनखुमा (मिजोरम), लालरेम्पौइया (मिज़ोरम), इमलीवती लेमटूर (नागालैंड), विनो जी झिमोमी (नागालैंड), रॉबिन लिंबू (सिक्किम), आशीष थापा (विकेटकीपर) (सिक्किम).