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Duleep Trophy 2026: बेंगलुरु नहीं, चेन्नई में होगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल, बीसीसीआई ने क्यों बदला फैसला?

Duleep Trophy 2026: बीसीसीआई ने दिलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल बेंगलुरु से चेन्नई शिफ्ट कर दिया है ताकि दर्शक स्टेडियम आकर मैच देख सकें. जानें पूरा शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी और सभी पांचों जोन के खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 19, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:55 PM IST
Duleep Trophy 2026: बेंगलुरु नहीं, चेन्नई में होगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल, बीसीसीआई ने क्यों बदला फैसला?
Image Credit: तिलक वर्मा, करुण नायर, एन जगदीशन. BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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