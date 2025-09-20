पिता का किया अंतिम संस्कार... तुरंत एशिया कप में लौटने का फैसला, 22 साल के इस स्टार के जज्बे को सलाम!
श्रीलंका के स्पिनर दुनिथ वेलालागे अपने दिवंगत पिता सुरंगा के अंतिम संस्कार के बाद नेशनल क्रिकेट टीम में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं. वेलालागे के पिता का निधन एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के आखिरी ग्रुप मैच के दौरान हुआ था. मैच खत्म होने के बाद दुनिथ को उनके पिता के निधन के बारे में बताया गया, जिसके बाद वह घर के लिए रवाना हुए. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:17 AM IST
श्रीलंका के स्पिनर दुनिथ वेलालागे अपने दिवंगत पिता सुरंगा के अंतिम संस्कार के बाद नेशनल क्रिकेट टीम में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं. वेलालागे के पिता का निधन एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के आखिरी ग्रुप मैच के दौरान हुआ था. मैच खत्म होने के बाद दुनिथ को उनके पिता के निधन के बारे में बताया गया, जिसके बाद वह घर के लिए रवाना हुए. हालांकि, अंतिम संस्कार के एक दिन बाद ही वह श्रीलंका की टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं और टीम के सुपर-4 मैचों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे.

मैनेजर ने दी थी जानकारी

अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की जीत के बाद टीम मैनेजर द्वारा वेलालागे को सांत्वना देते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई थी. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने दिवंगत पिता की अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए कोलंबो के लिए उड़ान भरी और अब वह 20 सितंबर, शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने सुपर-4 मुकाबले से पहले टीम में फिर से शामिल होंगे.

श्रीलंका क्रिकेट ने दिया अपडेट

श्रीलंका क्रिकेट ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'दुनिथ वेलालागे, जो अपने दिवंगत पिता को अंतिम सम्मान देने के लिए घर लौट आए थे, कल सुबह टीम में फिर से शामिल होंगे. वह टीम मैनेजर महिंदा हलंगोडे के साथ आज रात UAE के लिए रवाना होंगे. श्रीलंका कल UAE में बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे टूर्नामेंट के अपने सुपर 4 स्टेज का अभियान शुरू करेगा. वेलालागे खेल के लिए चयन के लिए उपलब्ध होंगे.'

हेड कोच ने जताया दुख

श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने भी वेलालागे के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें पूरे देश का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, 'दुनिथ, तुम्हारे पिता खुद एक क्रिकेटर थे, और उन्हें उस बेटे पर वास्तव में गर्व हो सकता है जिसे उन्होंने पाला. उनके मूल्य, खेल के प्रति उनका प्रेम और उनकी भावना तुम्हारे माध्यम से जीवित है. मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत हो और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम श्रीलंका के लिए कई मैच जीतकर उन्हें गौरवान्वित करते रहोगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस कठिन पल में, कृपया याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो. मैं एक पिता की तरह तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा - हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारा समर्थन करूंगा. पूरी टीम, राष्ट्र और हर कोई जो इस खेल से प्यार करता है, तुम्हारे साथ है.'

वेलालागे का प्रदर्शन नहीं रहा अच्छा

इस बीच वेलालागे का अफगानिस्तान के खिलाफ एक यादगार मुकाबला नहीं था, क्योंकि पहली पारी के आखिरी ओवर में उनकी गेंदों पर लगातार पांच छक्के लगे थे. उन्होंने उस ओवर में 32 रन दिए, जो अकिला धनंजया के बाद एक श्रीलंकाई गेंदबाज द्वारा दूसरा सबसे महंगा ओवर है. उन्होंने चार ओवरों में 1/49 के आंकड़े के साथ समाप्त किया, जिसमें इब्राहिम जादरान को आउट किया.

