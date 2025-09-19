पिता की मौत... ग्राउंड पर ही रोने लगे थे वेलालागे, शॉक में मोहम्मद नबी, सामने आया इमोशनल Video

Sanath Jayasuriya Mohammad Nabi Dunith Wellalage: एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान श्रीलंका के क्रिकेटर दुनिथ वेल्लालागे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे मैच के दौरान उनके पिता सुरंगा वेलालागे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. इस मैच में श्रीलंका की जीत हुई, लेकिन दुनिथ को सबसे दुखद खबर मैच खत्म होने के बाद ही मिली. मैच समाप्त होने के बाद लंकाई स्पिनर को इस घटना के बारे में बताया गया.

जयसूर्या ने वेलालगे को संभाला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या मैदान पर वेलालागे को यह दुखद खबर देते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में जयसूर्या और वेलालागे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. श्रीलंका के कोच ने वेलालागे के कंधे पर हाथ रखकर उनके परिवार में हुई त्रासदी के लिए उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. वेलालगे इस खबर को सुनने के बाद रोने लगे थे. उन्हें श्रीलंकाई प्लेयर्स ने किसी तरह ड्रेसिंग रूम में पहुंचाया.

Heart-Breaking - Moments after the match, Sri Lankan coach Sanath Jayasuriya & Team Manager informed young Dunith Wellalage about his father’s sudden death due to a heart attack - Strength to Dunith & his family in this tragic time pic.twitter.com/SN8QNTA2mM — Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 19, 2025

5 छक्के मारने वाले नबी भी हो गए हैरान

मैच में वेलालागे का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने 4 ओवरों में 49 रन दिए और सिर्फ एक विकेट लिया. इस मैच में अफगानिस्तान के अनुभवी मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों में 60 रन बनाए. उन्होंने वेलालगे के एक ओवर में 5 छक्के भी लगाए. पारी के 20वें ओवर में 32 रन बने. मैच हारने के बाद जब नबी वापस जा रहे थे तब उन्हें किसी ने वेलालागे के पिता के निधन की जानकारी दी. वह इस खबर को सुनकर हैरान रह गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गय

The moment when Mohamed Nabi was informed about the sudden demise of Dunith Wellalage’s father. Mohamed Nabi hit 5 sixes of Dunith Wellalage’s bowling in the last over of Afghanistan’s innings. pic.twitter.com/sjfAUzQvE6 — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025

Heartfelt condolences to Dunith Wellalage and his family on the loss of his beloved father.

Stay strong Brother pic.twitter.com/d6YF2BhlnV — Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) September 18, 2025

भावुक हुए कॉमेंटेटर रसेल अर्नोल्ड

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कॉमेंट्री करते हुए श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल अर्नोल्ड ने कहा, "दुनिथ वेलालागे के पिता सुरंगा का अभी कुछ देर पहले निधन हो गया है. वह भी थोड़ा-बहुत क्रिकेट खेलते थे. आप जानते हैं कि हमारा स्कूल क्रिकेट कितना बड़ा है. जब मैं अपने स्कूल, सेंट पीटर कॉलेज का कप्तान था, तब वह प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के कप्तान थे. यह सुनकर बहुत दुख हुआ. यह खबर दुनिथ को अभी कुछ देर पहले ही दी गई है. हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं. जश्न अब थोड़ा फीका रहेगा. टीम में सभी सदस्य एक-दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं. उम्मीद है, यह उन्हें एक साथ जोड़ेगा और सुपर 4 चरण में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा.''