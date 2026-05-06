ब्रावो का एक फॉर्मूला आया काम, बदल गई CSK के इस स्टार की तकदीर, पावरप्ले में भी हो गया बेखौफ

IPL 2026: आईपीएल 2026 में कई खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं. इसे यूं ही युवाओं की लीग नहीं कहा जाता, रातों-रात प्लेयर्स इस लीग से स्टार बन जाते हैं. इस सीजन अकील होसेन चर्चा में हैं, जिनकी तकदीप ड्वेन ब्रावो के एक फॉर्मूले ने बदल दी.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में कई खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं. इसे यूं ही युवाओं की लीग नहीं कहा जाता, रातों-रात प्लेयर्स इस लीग से स्टार बन जाते हैं. इस सीजन अकील होसेन चर्चा में हैं, जिनकी तकदीप ड्वेन ब्रावो के एक फॉर्मूले ने बदल दी. उन्होंने पावरप्ले में अपनी गेंदबाजी की तैयारी के बारे में बताया. उन्होंने खुलासा किया कि CSK के पूर्व स्टार और मौजूदा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मेंटर ड्वेन ब्रावो ने उन्हें पावरप्ले में गेंदबाजी के लिए एक सलाह दी थी, जो काफी काम आई है.
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है. शुरुआती तीन हार के बाद प्लेइंग XI में होसेन को शामिल करने से CSK की किस्मत में जबरदस्त बदलाव आया है. इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के खिलाफ जीत ही है. पावरप्ले में होसेन के बेहतरीन कंट्रोल की वजह से DC का स्कोर 61/5 तक सिमट गया और इससे CSK को दो अहम पॉइंट्स हासिल करने में काफी मदद मिली.
होसेन ने JioStar से बातचीत में कहा, 'बात निडर होकर खेलने की है. ड्वेन ब्रावो ने मुझसे कहा था खासकर पावरप्ले में गेंदबाजी करने वाले स्पिनरों के लिए कि किसी न किसी मोड़ पर आपको मार पड़ेगी ही. असली बात यह है कि आप उस डर को अपने मन से निकाल दें, अपनी बनाई योजनाओं पर भरोसा रखें और अपनी फील्डिंग की जमावट पर पूरा ध्यान दें. इसके अलावा, मैं अपने खेल की तैयारी (होमवर्क) करने और पूरी तरह से तैयार होकर मैदान पर उतरने में भी पूरी तरह से विश्वास रखता हूं.'
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सुपर किंग्स ने DC की बल्लेबाजी लाइनअप में शुरुआती झटके दिए जिसकी बदौलत ही टीम ने दिल्ली को 155 के स्कोर पर रोक दिया था. दिल्ली की आधी टीम महज 69 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. समीर रिजवी ने 40 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 रन बनाए और टीम की लाज बचाई. जवाब में संजू सैमसन ने का धमाका देखने को मिला. उन्होंने 87 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को एकतरफा जीत दिलाई. उनकी पारी में 7 चौके और 6 छक्के देखने को मिले.