'कहना आसान है...', गावस्कर का करारा पलटवार,नजम सेठी के ‘धमकाने’ वाले आरोपों पर जमकर बरसे

2026 टी20 विश्व कप को लेकर पाकिस्तान से जुड़ा विवाद संभवत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में मैदान पर होने वाले मुकाबलों पर भारी पड़ रहा है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप स्टेज के मैच में भारत के खिलाफ खेलने से अपनी टीम को रोक दिया है. मौजूदा स्थिति के अनुसार, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टॉस के लिए भी उपस्थित न होने की संभावना है. हालांकि, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार की अपील के बावजूद वे कोलंबो जाएंगे.इसी बीच, आईसीसी में बीसीसीआई के प्रभाव और पाकिस्तान को अक्सर "धमकाने" को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं. अब इस पूरे मामले पर भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने जमकर खरी-खोटी सुनाने का काम किया है.

पीसीबी के अध्यक्ष का आरोप

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष नजाम सेठी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के बहिष्कार के आह्वान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के रुख का समर्थन किया, जिसने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सीमा पार अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था. बीसीबी के इस रुख के चलते टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया गया.

गावस्कर ने दागे सवाल

भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे पर इन आरोपों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, "पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत उन्हें आमंत्रित करे, लेकिन हमने कभी नहीं सुना, मैं उन संबंधों के बारे में बात कर रहा हूं जो आज इस स्थिति में नहीं हैं. हमारे कितने गायक, कितने फिल्म स्टार पाकिस्तानी फिल्मों में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं?"

Add Zee News as a Preferred Source

'हमने खूब मौका दिया'

गावस्कर का मानना है कि उस समय भी भारत ने संबंधों को सुधारने की पहल की थी."हमेशा पहल हम ही करते हैं, हम ही पहल करते हैं, इसलिए जब हमने इस तरह की बदमाशी और ऐसी ही बातों के बारे में बात की, तो मेरा यही कहना था कि हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने काम से काम रख रहे हैं. हमने पहले ही ऐसा किया है। हमने 2008 में शुरुआत की थी. हमारे पास आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी थे. मुझे लगता है कि लगभग हर फ्रेंचाइजी में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी रहा है. मुझे लगता है कि आईपीएल के दौरान हमारे पास पाकिस्तानी कमेंटेटर भी थे."

'पहले ही सब साफ था'

गावस्कर ने आगे कहा, "हम पर बदमाशी का आरोप लगाना सबसे आसान है. टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही सब कुछ सामने आ जाता है. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, भारत ने साफ तौर पर कहा था कि वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए उनके सभी मैच दुबई में खेले गए. यह बात टूर्नामेंट शुरू होने से बहुत पहले ही पता चल गई थी."

ये भी पढ़ें: RCB को खरीदने की होड़ में दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब, विराट की टीम के लिए लगाई करोड़ों की बोली