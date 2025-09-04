ED के रडार में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, बेटिंग ऐप मामले में होगी पूछताछ

पूर्व भारतीय दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध सट्टेबाजी एप ‘वन एक्स बेट’ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है.
- पूर्व भारतीय दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध सट्टेबाजी एप ‘वन एक्स बेट’ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 4 सितंबर को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर आने को कहा. इससे पहले पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना भी सट्टेबाजी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के चपेट में आए थे. रैना भी थोड़ी देर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पहुंचेंगे.
- ये है पूरा मामला
- मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय ‘वन एक्स बेट' सट्टेबाजी एप से जुड़ी जांच के मामले में ( पीएमएलए) के तहत शिखर धवन से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करेगी. माना जा रहा पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन कुछ एडवर्टीजमेंट के माध्यम से इस बेटिंग एप से जुड़े हुए थे. इडी शिखर से पूरे मामले पर उनकी सफाई लेकर जांच करना चाहती है. पहले भी कई खिलाड़ी इसकी चपेट में आ चुके हैं. कयास लगाए जा रहे इसमें और भी कई हाई प्रोफाइल शख्सियत भी शामिल हो सकते हैं. यही नहीं इस एप पर कई निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी और चोरी करने का आरोप लगा हुआ है.
- केंद्र सरकार लाई नया कानून
- लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप से होने वाले फ्रॉड्स से बचने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग एप पर पूरी तरह से बैन लगाने का कानून पास किया था. इस कानून का मुख्य टारगेट लोगों को आर्थिक नुकसान और फालतू की लत से बचाने का था.
- बेटिंग एप को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य
ईडी की बेटिंग एप से जुड़ी कारवाई का सीधा मतलब होता है कि ऐसे फ्रॉड एप को पूरी तरह से बैन कर सरकार इसके खिलाफ सख्त रुप अपना सके. ऐसे में इसमें कोई बड़ा खिलाड़ी या बॉलीवुड स्टार भी शामिल हो तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके बाद इस तरीके के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप को जड़ से खत्म कर आर्थिक फ्रॉड से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सके.
