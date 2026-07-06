ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनते ही एलिस पेरी ने रचा इतिहास, बनाया सबसे अधिक ICC ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Women T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब पर कब्जा जमा लिया. रविवार (5 जुलाई) को लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मैच में मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए थे. बेथ मूनी की शानदार 64 रनों की बदौलत कंगारू टीम ने 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया.
इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया के 7वीं बार टी20 विश्व चैंपियन बनते ही टीम की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया. उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो आज तक किसी क्रिकेटर (पुरुष और महिला) ने नहीं किया था. एलिस पेरी सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं.
स्टार महिला क्रिकेटर एलिस पेरी अब सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी बन गईं हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए पेरी 9वीं बार आईसीसी इवेंट के विनिंग टीम का हिस्सा रही हैं.उन्होंने 2010 में पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती थी और अब 2026 में 9वीं बार इसका स्वाद चखा है.
2010 टी20 विश्व कप
2012 टी20 विश्व कप
2013 विश्व कप
2014 टी20 विश्व कप
2018 टी20 विश्व कप
2020 टी20 विश्व कप
2022 विश्व कप
2023 टी20 विश्व कप
2026 टी20 विश्व कप
एलिस पेरी ने इस मामले में अपने ही देश की दो पूर्व स्टार महिला क्रिकेटर एलिसा हीली और मेग लैनिंग को पीछे छोड़ दिया है. हीली और लैनिंग के खाते में 8-8 आईसीसी ट्रॉफी है, जबकि पेरी ने इसमें इजाफा करते हुए 9वीं बार आईसीसी ट्रॉफी जीत लिया है.
एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) - 9
एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) - 8
मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 8
महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अब तक 14 बार आईसीसी टूर्नामेंट पर कब्जा जमा लिया है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 7 बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जबकि 7 बार 50-ओवर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है.
इंग्लैंड को उन्हे घर पर रौंदने में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी का सबसे अहम योगदान रहा. पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहीं. इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा. वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में भी मूनी ने फिफ्टी जड़ी थी. उन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ ड् मैच का अवॉर्ड जीता और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनीं. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेथ मूनी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अधिक (238) रन बनाए.