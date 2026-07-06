ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनते ही एलिस पेरी ने रचा इतिहास, बनाया सबसे अधिक ICC ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड को उन्हे घर पर रौंदने में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी का सबसे अहम योगदान रहा. पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहीं. इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा. वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में भी मूनी ने फिफ्टी जड़ी थी. उन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ ड् मैच का अवॉर्ड जीता और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनीं. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेथ मूनी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अधिक (238) रन बनाए.