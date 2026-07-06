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ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनते ही एलिस पेरी ने रचा इतिहास, बनाया सबसे अधिक ICC ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया के 7वीं बार टी20 विश्व चैंपियन बनते ही टीम की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया. उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो आज तक किसी क्रिकेटर (पुरुष और महिला) ने नहीं किया था. एलिस पेरी सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 02:18 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:18 AM IST
ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनते ही एलिस पेरी ने रचा इतिहास, बनाया सबसे अधिक ICC ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Image Credit: (PHOTO: ICC/X) एलिस पेरी ने रचा इतिहास, बनाया सबसे अधिक ICC ट्रॉफी जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्डSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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