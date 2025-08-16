एशिया कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! सपने में भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने नाम, ये खिलाड़ी एक ही सीजन में हुआ 'बदनाम'
Advertisement
trendingNow12884323
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! सपने में भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने नाम, ये खिलाड़ी एक ही सीजन में हुआ 'बदनाम'

एशिया कप 2025 की शुरुआत में महीनेभर से भी कम समय बचा है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट की डेट नजदीक आ रही है फैंस में उत्साह बढ़ रहा है. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. आज हम टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस आगामी टूर्नामेंट से जुड़ा एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड निकालकर लाए हैं, जो एक खिलाड़ी ने एक ही सीजन में अपने नाम किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! सपने में भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने नाम, ये खिलाड़ी एक ही सीजन में हुआ 'बदनाम'

Asia Cup Embarrassing Record: एशिया कप 2025 की शुरुआत में महीनेभर से भी कम समय बचा है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट की डेट नजदीक आ रही है फैंस में उत्साह बढ़ रहा है. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. आज हम टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस आगामी टूर्नामेंट से जुड़ा एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड निकालकर लाए हैं, जो एक खिलाड़ी ने एक ही सीजन में अपने नाम किया. इस खिलाड़ी के माथे से इस शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग अब तक नहीं मिट सका है.

इस खिलाड़ी के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड

इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. यूं तो टी20 फॉर्मेट चौके और छक्कों की बरसात के लिए जाना जाता है, लेकिन हम उस खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं, जिसके नाम एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. यह खिलाड़ी बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा हैं, जो एक ही सीजन में 3 बार बिना खाता खोले आउट हुए. 2016 में यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें इस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने यह अनचाहा रिकॉर्ड बनाया.

ये भी पढ़ें: सूर्या कप्तान, अक्षर उपकप्तान... गिल को भी जगह, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया

2016 में हुआ 'बदनाम'

मशरफे मुर्तजा ने एशिया कप-2016 में 5 मुकाबले खेले थे, जिसमें 22.80 की औसत के साथ कुल 5 विकेट झटके. भले ही गेंदबाजी में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा, लेकिन बल्लेबाजी में यह क्रिकेटर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने से बच नहीं पाया. मशरफे मुर्तजा 5 पारियों में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 3.50 की औसत के साथ सिर्फ 14 रन ही बना सके. 

एशिया कप में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज (T20 फॉर्मेट) 

चरिथ असलंका - 2
आसिफ अली - 2
किंचित शाह - 2
कुसल मेंडिस - 2
हार्दिक पांड्या - 2
दासुन शनाका - 2

​ये भी पढ़ें: टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए खुशखबरी, एशिया कप में गरजने को तैयार सूर्यकुमार, फिटनेस टेस्ट में पास

10 सितंबर को टीम इंडिया का पहला मैच 

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है. टीम इंडिया ग्रुप स्टेज का अपना तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी. ग्रुप-ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग-चाइना और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है. 2023 में हुए वनडे फॉर्मेट के पिछले एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने मेजबान श्रीलंका को धूल चटाकर खिताब जीता था.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

embarrassing recordsshameful RecordsMashrafe MortazaAsia Cup

Trending news

DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
DNA Analysis
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
congress
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
jammu kashmir news
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
Gujarat news
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
mumbai
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
;