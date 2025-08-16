एशिया कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! सपने में भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने नाम, ये खिलाड़ी एक ही सीजन में हुआ 'बदनाम'

Asia Cup Embarrassing Record: एशिया कप 2025 की शुरुआत में महीनेभर से भी कम समय बचा है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट की डेट नजदीक आ रही है फैंस में उत्साह बढ़ रहा है. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. आज हम टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस आगामी टूर्नामेंट से जुड़ा एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड निकालकर लाए हैं, जो एक खिलाड़ी ने एक ही सीजन में अपने नाम किया. इस खिलाड़ी के माथे से इस शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग अब तक नहीं मिट सका है.

इस खिलाड़ी के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड

इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. यूं तो टी20 फॉर्मेट चौके और छक्कों की बरसात के लिए जाना जाता है, लेकिन हम उस खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं, जिसके नाम एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. यह खिलाड़ी बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा हैं, जो एक ही सीजन में 3 बार बिना खाता खोले आउट हुए. 2016 में यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें इस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने यह अनचाहा रिकॉर्ड बनाया.

2016 में हुआ 'बदनाम'

मशरफे मुर्तजा ने एशिया कप-2016 में 5 मुकाबले खेले थे, जिसमें 22.80 की औसत के साथ कुल 5 विकेट झटके. भले ही गेंदबाजी में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा, लेकिन बल्लेबाजी में यह क्रिकेटर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने से बच नहीं पाया. मशरफे मुर्तजा 5 पारियों में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 3.50 की औसत के साथ सिर्फ 14 रन ही बना सके.

एशिया कप में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज (T20 फॉर्मेट)

चरिथ असलंका - 2

आसिफ अली - 2

किंचित शाह - 2

कुसल मेंडिस - 2

हार्दिक पांड्या - 2

दासुन शनाका - 2

10 सितंबर को टीम इंडिया का पहला मैच

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है. टीम इंडिया ग्रुप स्टेज का अपना तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी. ग्रुप-ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग-चाइना और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है. 2023 में हुए वनडे फॉर्मेट के पिछले एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने मेजबान श्रीलंका को धूल चटाकर खिताब जीता था.