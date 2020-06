गर्भवती हथिनी की मौत पर फूटा विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों का गुस्सा, कही ये बात

मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सहित कई खिलाड़ियों ने केरल में एक गर्भवती हथिनी की मौत पर गुस्सा और हैरानी जताई है. केरल के मलप्पुरम जिले में लोगों ने गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया. हथिनी के मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई. कप्तान कोहली इस घटना से बहुत आहत और गुस्से में हैं. उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है.

कोहली ने ट्वीट में लिखा, 'केरल की घटना को जानकर काफी निराश और हैरान हूं. मैं गुजारिश करता हूं कि जानवरों का प्यार से देखभाल करें और ऐसी कायरतापूर्ण हरकत बंद होनी चाहिए.' कोहली ने हथिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्विटर पर पोस्ट की है.

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag

भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कई ट्वीट किए हैं. भज्जी ने कहा, 'केरल में एक प्रेग्नेंट हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए गए. उन्हें सजा मिलनी चाहिए. एक बेकसूर गर्भवती हथिनी के साथ ऐसी बेरहमी कैसे की जा सकती है.' भारत की स्टार महिला बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है. उन्होंने लिखा, 'यह जानकर बहुत दुख हुआ.'

So sad to know this https://t.co/nlfcNTqw5w

भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने ऐसे लोगों को राक्षस कहते हुए कहा, 'वो एक बेगुनाह गर्भवती हथिनी थी, यह उन लोगों के बारे में बताता है जो उन्होंने किया था. राक्षसों. मुझे बहुत उम्मीद है कि लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी. हम बार-बार प्रकृति को विफल करते रहते हैं. मुझे बताएं कि हम कैसे अधिक विकसित प्रजातियां हैं?

She was a harmless, pregnant Elephant. That makes the people who did what they did, monsters and I hope so hard that they pay a price. We keep failing nature over and over again. Remind me how we’re the more evolved species?

उमेश यादव ने कहा, 'एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया. ऐसा सिर्फ राक्षस ही कर सकता है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.'

Feeding a pregnant elephant with a pineapple filled with crackers. Only a monster can do this. Strict action should be taken against the culprits.

ओलंपियन महिला निशानेबाज हीना सिद्धू ने लिखा, 'रॉकेट साइंस नहीं. ये हाथी भगवान है और ये सिर्फ बूढ़ा हाथी है. ठीक उसी तरह जैसे ये एक अमीर व्यापारी है और यह एक साधारण प्रवासी मजदूर या किसान है. हम सभी जानते हैं कि किसकी पूजा करनी है और किसका दुरुपयोग करना है.'

Not a rocket science...

This is the Elephant God and this is just plain old elephant.

Just like...

This is a rich businessman and this one just a plain old migrant labourer or farmer

We all know what to worship and what to abuse. https://t.co/MQTS5VV1FA

— Heena SIDHU (@HeenaSidhu10) June 3, 2020