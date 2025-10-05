Advertisement
'खत्म हो गया रोहित शर्मा का युग', 'हिटमैन' की इस पोस्ट से वर्ल्ड क्रिकेट में अचानक मच गई खलबली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा की. टीम की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा और शुभमन गिल की है. शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे की भी कप्तानी सौंप दी गई है. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 05, 2025, 12:11 PM IST
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा की. टीम की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा और शुभमन गिल की है. शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे की भी कप्तानी सौंप दी गई है. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाने और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाए जाने को लेकर देश भर से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इसी बीच 'हिटमैन' रोहित शर्मा की एक पोस्ट से वर्ल्ड क्रिकेट में अचानक खलबली मच गई है.

'हिटमैन' की पोस्ट से अचानक मच गई खलबली

दरअसल, वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा की 13 साल पुरानी पोस्ट फिर से वायरल हो रही है, जिसने प्रशंसकों को हैरान कर दिया. 14 सितंबर 2012 को रोहित शर्मा ने ट्वीट किया था, 'एक युग का अंत (45) और एक नए युग की शुरुआत (77).' रोहित का जर्सी नंबर हमेशा से '45' रहा है, लेकिन साल 2019 में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल ने जर्सी नंबर '77' चुना. जब रोहित शर्मा ने 13 साल पहले यह पोस्ट शेयर किया था, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह 2025 में इतने महत्वपूर्ण रूप से फिर से सामने आएगा.

मौजूदा स्थिति के साथ मेल खा रहा ये ट्वीट

इस ट्वीट का समय मौजूदा स्थिति के साथ बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि 77 नंबर की जर्सी वाले शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम की कमान संभाल रहे हैं. 45 नंबर की जर्सी वाले रोहित शर्मा को अब कप्तानी से हटा दिया गया है. रोहित शर्मा ने भी 77 नंबर की जर्सी पहनी थी, लेकिन कम ही फैंस को यह याद होगा. बता दें कि 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे, जहां से चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम की रूपरेखा तय करना चाहते हैं.

ICC के दो खिताब जिताए

रोहित शर्मा दिसंबर 2021 को भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान बने थे और उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी. 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हिटमैन की सेना ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. हालांकि भारतीय टीम ने इसी टूर्नामेंट में फाइनल से पहले लगातार 10 मैच जीते थे. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का टी20 वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीता था. इस साल की शुरुआत में, रोहित शर्मा ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया था, जिसमें भारतीय टीम अजेय रही. रोहित शर्मा ICC ट्रॉफी जिताने में एक्सपर्ट रहे हैं.

