ENG vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को डबल झटका...मेलबर्न में शर्मनाक हार...फिर हो गया करोड़ों का घाटा, आखिर कैसे लगी 60 करोड़ की चपत?

ENG vs AUS 4th Test Double blow to Cricket Australia: 27 दिसंबर 2025 का दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी ना भूलने वाला रहा. इस दिन उसे एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे. पहला ये कि टीम मेलबर्न टेस्ट हार गई और दूसरा ये कि 60 करोड़ की चपत भी लग गई. आए जानते हैं पूरा मामला..

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:42 AM IST
ENG vs AUS 4th Test

ENG vs AUS 4th Test Double blow to Cricket Australia: 27 दिसंबर 2025 का दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आसानी से नहीं भूलेगा. इसकी 2 वजह हैं. पहली ये कि वो मेलबर्न टेस्ट हार गई और दूसरा ये कि उसे करोड़ों रुपए का घाटा हो गया. कुल मिलाकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट उसके लइए एक बुरा सपना साबित हुआ. हार एक बड़ा झटका है, तो समझ आता है, लेकिन करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया? आपके इसी सवाल का जवाब हम लेकर हाजिर हुए हैं. हुआ यूं कि 5 दिनों तक चलने वाला मेलबर्न टेस्ट 2 दिन के भीतर खत्म हो गया. पहले तीन मैच हार चुकी इंग्लैंड ने कमाल का कमबैक किया और चौथा मैच जीतकर सीरीज को 3-1 कर दिया. अब आखिरी मैच बाकी है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर हुआ. जहां गेंदबाजों की खूब मदद थी. नतीजा ये हुआ कि दो दिन के भीतर दोनों टीमों के कुल 36 विकेट गिरे और मेच का रिजल्ट निकल गया. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही. हैरानी की बात यह रही कि 1932 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेले गए किसी टेस्ट मैच में एक भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका. 2 दिन के भीत मैच खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को 60 करोड़ का घाटा हो गया.

कैसे हुआ करोड़ों का नकुसान?

दरअसल, मेलबर्न में खेला गया चौथा टेस्ट ‘बॉक्सिंग डे टेस्ट’ था, यह मुकाबला हर साल बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा कमाई वाला मैच होता है. इस बार भी पहले दिन 94,199 दर्शक MCG पहुंचे, जो अपने आप में रिकॉर्ड था. दूसरे दिन भी 92,045 फैंस स्टेडियम में मौजूद रहे. तीसरे दिन के टिकट पहले ही सोल्ड आउट हो चुके थे और चौथे दिन के लिए भी भारी मांग थी, लेकिन मैच सिर्फ दो दिन में खत्म हो जाने के कारण तीसरे और चौथे दिन के सभी टिकट रद्द करने पड़े. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टिकटों की पूरी रकम वापस करनी पड़ी. यही वजह है कि उसकी कमाई नहीं हो पाई. इतना ही नहीं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई भी ठप हो गई.

एशेज सीरीज से उम्मीद थी हुआ उसके उलट

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेलबर्न टेस्ट से लगभग 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त घाटा बोर्ड के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक नहीं रहा. उसने इस साल भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की मेजबानी भी की, लेकिन बावजूद इसके CA को 11.3 मिलियन डॉलर (करीब ₹68.05 करोड़) का नुकसान हुआ है. 2025-26 में एशेज सीरीज के जरिए हालात सुधारने का मौका माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. मैच जल्दी खत्म होने से बोर्ड की कमाई पर गहरा असर पड़ा है.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

