इंग्लैंड ने इन 5 खिलाड़ियों के दम जीता मेलबर्न टेस्ट, खत्म हुआ 14 साल और 5468 दिन का इंतजार

England Beat Australia in Melbourne: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. 2011 के बाद इंग्लिश टीम एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट मैच हराने में सफल रही है. इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर 14 साल 5468 दिन से चला आ रहा जीत का सूखा खत्म किया. यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज के पहले तीनों टेस्ट हार चुकी थी. ऐसे में चौथा टेस्ट उसके लिए इज्जत बचाने वाला था.

इससे पहले इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जीत 2011 में सिडनी (SCG) में मिली थी. इसके बाद खेले गए 18 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैच जीते, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे. इंग्लैंड का यह बिना जीत का दौर 2013-14 की एशेज सीरीज में 5-0 से हार के बाद शुरू हुआ था, जो 2025-26 में जाकर खत्म हुआ है. इस सूखे को खत्म कराने में इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी हीरो बनकर उभरे. इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर इंग्लिश टीम ने कंगारुओं को उन्हीं के घर में धूल चटा दी. आइए जानते हैं इंग्लैंड की जीत के 5 हीरो कौन रहे.

मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के 5 हीरो

1. जोश टंग- मेलबर्न में खेले गए इस बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज जोश टंग रहे. उन्होंने पहली पारी में 5 जबकि दूसरी पारी में 2 विकेट निकाले. दोनों पारियों में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए और कप्तान बेन स्टोक्स को अहम मौकों पर विकेट निकालकर दिए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. बेन स्टोक्स- कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया. उन्होंने पहली पारी में 16 रन बनाए और 1 विकेट निकाला, वहीं दूसरी पारी में भी स्टोक्स का जलवा रहा. उन्होंने गेंद से 3 शिकार किए और बल्ले से 2 रन बनाए. यह लो स्कोरिंग मैच था, ऐसे में स्टोक्स का हर योगदान टीम के लिए अहम साबित हुआ.

3. ब्रायडन कार्स- ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स ने पहली पारी में 1 जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. दोनों पारियों में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को दबाव में रखा.

4. हैरी ब्रूक- पहली पारी में जब सभी बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे थे, तब ब्रूक ने आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने 34 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए. दूसरी पारी में भी उन्होंने 3 चौकों के साथ नाबाद 22 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई.

5. बेन डकेट- शुरुआती तीन टेस्ट में फ्लॉप रहने वाले डकेट ने चौथे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की. पहली पारी में उन्होंने 2 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में 26 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर 175 रनों का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई.

मैच का लेखा-जोखा

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई थी, जबकि इंग्लैंड पहली पारी में 110 रन ही बना सकी. दूसरी पारी में 42 रन की बढ़त के साथ कंगारू टीम 132 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह इंग्लैंड को 175 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. यह मैच महज 2 दिनों के भीतर ही खत्म हो गया.

ये भी पढ़ें: 12 शतक 10 फिफ्टी और 3553 रन...स्टीव स्मिथ का बड़ा धमाका, एशेज में तोड़ दिया इस दिग्गज का रिकॉर्ड