ENG vs IND: अक्षर पटेल ने इंग्लैंड की धरती पर रचा इतिहास, करियर में पहली बार कर दिखाया ये बड़ा कमाल

Axar Patel historic four-wicket haul: अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया है. एजबेस्टन के मैदान पर खेले जा रहे पहले वनडे में अक्षर ने शानदार गेंदबाजी की. उनकी फिरकी के सामने अंग्रेजी बल्लेबाज बेबस दिखे. उन्होंने एक ऐतिहासिक स्पेल फेंकते हुए अपने वनडे करियर में वह मुकाम हासिल कर लिया, जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था. अक्षर ने सटीक गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवर में 62 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. यह उनके वनडे इंटरनेशनल करियर का पहला 'फोर विकेट हॉल' है.
इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने न सिर्फ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि एक बेहद अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया. अक्षर पटेल वनडे क्रिकेट के इतिहास में 41 से 50 ओवरों (डेथ ओवर्स) के बीच 4 विकेट लेने वाले भारत के सिर्फ दूसरे स्पिनर बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने साल 2013 में श्रीलंका के खिलाफ किया था. अब 13 साल बाद अक्षर ने इस कमाल को दोहराकर इतिहास दोहरा दिया है.
वनडे विश्व कप 2027 से ठीक पहले अक्षर का यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं है. वनडे टीम में नंबर 7 पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल ने इस प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वह आगामी 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होने वाले हैं.
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद शानदार रही थी. मेजबान टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 61 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच का पासा पलट दिया. इंग्लैंड ने महज 19 रन के भीतर अपने 5 विकेट खो दिए. इसके बाद पूर्व कप्तान जो रूट (76 गेंद पर 76 रन) और लियाम डॉसन (68 रन) ने मोर्चा संभाला और छठे विकेट के लिए 121 रनों की शानदार साझेदारी कर टीम को संभाला.
रूट और डॉसन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत इंग्लैंड की पूरी टीम 47.5 ओवरों में 258 रनों पर ऑलआउट हो गई और भारत को जीत के लिए 259 रनों का लक्ष्य मिला. अब टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा कर रही है. भारत के लिए अक्षर पटेल ने 4, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट लिए. शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिला.