ENG vs IND: एजबेस्टन में 'थाला' का जलवा... लाइव मैच में दिखा किलर लुक, नन्हे फैन के साथ बातचीत का वीडियो वायरल

MS Dhoni attends England vs India first ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला चल रहा है. इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है. इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी के दौरान स्टैंड्स में एक ऐसा चेहरा नजर आया, जिसने मैदान पर मौजूद सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ये कोई और नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान एमएस धोनी हैं, जो अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठाने स्टेडियम पहुंचे हैं.
धोनी को स्टैंड्स में देखते ही फैंस में गजब का उत्साह देखने को मिला. खासकर धोनी का नया और बेहद स्टाइलिश लुक इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मैच के दौरान धोनी बेहद कूल और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था, जो उनके लुक पर काफी जच रहा था.
मैदान से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में धोनी स्टैंड्स में बैठे एक नन्हे फैन के साथ बेहद प्यार से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. अपने चहेते सुपरस्टार को इतने करीब पाकर उस बच्चे के चेहरे की खुशी देखने लायक थी. साक्षी धोनी भी उनके साथ मैच का लुत्फ उठाती हुई कैमरों में कैद हुईं.
अगर मैच की बात करें तो टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. खबर लिखे जाने तक 45 ओवर पूरे हो चुके हैं. इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 235 रन बना लिए हैं. जो रूट और जोफ्रा आर्चर क्रीज पर हैं.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.
बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.