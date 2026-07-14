ENG vs IND: 5 रन बनाकर भी इतिहास रच गए विराट कोहली, सचिन-द्रविड़ के इस खास एलीट क्लब में मारी एंट्री

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में फैंस को निराश किया. वह 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. जोफ्रा आर्चर ने उन्हें LBW किया. भले ही कोहली का बल्ला इस मैच में नहीं चला, बावजूद इसके उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली. जैसे ही वह बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर उतरे, उन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि यह उनके वनडे करियर की 300वीं इंटरनेशनल पारी थी. वह इस मुकाम को हासिल करने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बने हैं.
इस ऐतिहासिक मुकाम को छूते ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली जैसे महान भारतीय दिग्गजों की सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करा लिया.
विराट कोहली के करियर का यह 312वां वनडे मैच है, जिसमें बल्लेबाजी के लिए कदम रखते ही उन्होंने अपनी 300वीं पारी पूरी की. भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे पारियां खेलने का रिकॉर्ड 'गॉड ऑफ क्रिकेट' सचिन तेंदुलकर के नाम है. वहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर (452) के बाद श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (433) और महेला जयवर्धने (418) इस सूची में सबसे आगे हैं.
विराट कोहली का वनडे करियर क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक है. 300 पारियों के बाद उनके आंकड़े किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ख्वाब जैसे हैं. इस दिग्गज ने 312 मैचों में 58.71 की औसत और 93.82 के स्ट्राइक रेट से कुल 14797 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं. कोहली इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था.
इस मुकाबले की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम एक समय भारतीय तेज आक्रमण के आगे पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी. 13वें ओवर तक बिना किसी नुकसान के 61 रन बनाने वाली इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 19 रन के भीतर अपने 5 विकेट खो दिए और स्कोर 107 रन पर 6 विकेट हो गया. यहां से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने 76 गेंदों पर 76 रन बनाए और लियाम डॉसन ने 83 गेंदों पर 68 रन जोड़े. दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 121 रनों की शानदार साझेदारी हुई. भारत को 259 रनों का लक्ष्य मिला है, जिसका टीम इंडिया पीछा कर रही है.