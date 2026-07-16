ENG vs IND: इंग्लैंड की धरती पर विराट कोहली ने रचा महा-इतिहास, राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा

Virat Kohli Record: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक बड़ा इतिहास रच दिया है. क्रीज पर उतरते ही शानदार 4 चौके जड़कर फॉर्म में लौटे कोहली अब इंग्लैंड की सरज़मीं पर सभी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) मिलाकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व महान बल्लेबाज और 'द वॉल' के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
विराट कोहली अब इंग्लैंड की सरजमीं पर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. द्रविड़ ने इंग्लैंड में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान कुल 2645 रन बनाए थे, अब कोहली 2646 रनों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.
2646 - विराट कोहली*
2645 - राहुल द्रविड़
2626 - सचिन तेंदुलकर
2308 - रोहित शर्मा
1949 - सौरव गांगुली
1869 - एमएस धोनी
टॉस हारकरपहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए. 45 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी शानदार क्लास दिखाई. उन्होंने आते ही 4 बेहतरीन चौके जड़कर गेंदबाजों पर दबाव बना दिया है.
खबर लिखे जाने तक 15 ओवर पूरे हो चुके हैं. भारत ने 1 विकेट पर 95 रन बनाए हैं. कप्तान गिल 31 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. विराट कोहली 29 रन जबकि रोहित शर्मा 25 रन पर नाबाद हैं.