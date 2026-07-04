ENG vs IND 2nd T20I: टीम इंडिया हारी, लेकिन अक्षर पटेल ने रच दिया इतिहास, स्पेशल शतक के दम पर बने नंबर-1 स्पिनर

Axar Patel 100 T20I Wickets: 5 मैचों की टी20I सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार मिली. इंग्लैंड ने जीत के साथ सीरीज का आगाज किया. पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. मैनचेस्टर में खेले गए इस मैच में भले ही टीम इंडिया हार गई, लेकिन स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने इतिहास रच दिया. अक्षर ने मैच के दौरान एक ऐसा 'स्पेशल शतक' जड़ा, जो आज तक भारत का कोई भी स्पिनर नहीं कर पाया था.
अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया. उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए. अक्षर पटेल भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं. उनसे पहले कोई भी भारतीय स्पिनर इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था. अक्षर भारत के चौथे ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक पूरा किया है.
अर्शदीप सिंह: 131 विकेट
जसप्रीत बुमराह: 121 विकेट
हार्दिक पांड्या: 114 विकेट
अक्षर पटेल: 100 विकेट
बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन किया है. गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अलावा उन्होंने अपनी फील्डिंग से भी कई मैच पलटे हैं. अक्षर ने अब तक भारत के लिए 98 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 7.37 की बेहतरीन इकॉनमी से 100 विकेट चटकाए हैं. इसके साथ ही बल्ले से उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से 736 रन भी बनाए हैं.
पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने के बाद इंग्लैंड ने दूसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत ने 191 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया. इंग्लैंड की टीम रन चेज करते हुए 16 ओवर तक 5 विकेट पर 142 रन बना चुकी थी. मैच पूरी तरह फंसा हुआ था और इंग्लैंड को आखिरी 24 गेंदों पर जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी. 17वें ओवर में मैच पलट गया. यहीं से भारत के हाथ से जीत फिसल गई.
मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 17वां ओवर रहा, जिसे रवि बिश्नोई फेंकने आए. इस ओवर में बिश्नोई ने 2 नो-बॉल फेंकी और यहीं भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई. उन्होंने इस ओवर में कुल 29 रन लुटा दिए. 17वें ओवर की कुटाई के बाद इंग्लैंड को आखिरी 18 गेंदों पर सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी. मेजबान टीम ने अगले 12 गेंदों में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 गेंद शेष रहते 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
इंग्लैंड के नंबर-4 बल्लेबाज जेकब बेथेल इस मैच के असली हीरो रहे. उन्होंने बिश्नोई के इसी 17वें ओवर की दोनों नो-बॉल का फायदा उठाते हुए दो गगनचुंबी छक्के जड़े. इसी ओवर में बेथेल ने 39 गेंदों पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा किया. बिश्नोई के इस एक ओवर से कुल 29 रन आए और मैच पूरी तरह इंग्लैंड की झोली में चला गया. जेकब बेथेल 46 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर नाबाद लौटे. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.