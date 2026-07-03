ENG vs IND 2nd T20I: बदल गया दूसरे मुकाबले का समय, अब इतने बजे से शुरू होगी जंग

ENG vs IND 2nd T20I Match Time: इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया शनिवार को दूसरा टी20I मैच खेलने उतरेगी. 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला रात 10 बजे से शुरू हुआ था, जो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका. अब दूसरे टी20I को जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैनचेस्टर के मैदान पर उतरेंगी. हालांकि, भारतीय फैंस के लिए इस मैच की टाइमिंग नोट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरे टी20 के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है.
मैनचेस्टर में होने वाला यह दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस खेल शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा. पहला मुकाबला रात 10 बजे से शुरू हुआ था और रात 9:30 बजे टॉस हुआ था.
भारतीय फैंस के लिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म, दोनों पर मैच का आनंद लेने के शानदार इंतजाम हैं. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैंस दो अलग-अलग ऐप्स पर मैच देख सकते हैं. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV और JioHotstar दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी.
सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था, लेकिन खेल के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 189/7 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (59 रन) और मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर (68 रन) ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं.
आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 42 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया था. हालांकि, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस मैच में केवल 1 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ था. अब फैंस को उम्मीद है कि दूसरे मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव का डेब्यू करा सकते हैं.