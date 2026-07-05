ENG vs IND 2nd T20I: डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी से हुई ये गलती, दिग्गज Sunil Gavaskar भी निराश

ENG vs IND 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टी20I सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया है. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. सिर्फ 15 साल और 99 दिन की उम्र में मैदान पर उतरकर इतिहास रचने वाले वैभव ने अपने आक्रामक अंदाज से सभी को प्रभावित तो किया, लेकिन वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए. वैभव ने अपनी 10 गेंदों की छोटी सी पारी में जोफ्रा आर्चर और जोश टंग जैसे गेंदबाजों पर दो शानदार छक्के जड़े और 14 रन बनाए. हालांकि, वह 5वें ओवर में आउट हो गए.
जिस तरह वैभव आउट हुए, उससे भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर नाखुश हैं. उन्होंने वैभव के आउट होने के तरीके पर अपनी राय दी और एक बड़ी तकनीकी कमी को पॉइंट आउट किया है.
इंग्लैंड के लिए 5वां ओवर लेकर आए स्पिनर विल जैक्स की पांचवीं गेंद पर वैभव ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, जिसमें वह नाकाम रहे, क्योंकि जैक्स ने चतुराई दिखाते हुए गेंद को थोड़ा फ्लैट और ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रखा. वैभव गेंद की टर्न और उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए और कट शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए, जिसके बाद विकेटकीपर जोस बटलर ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया.
सोनी स्पोर्ट्स पर मैच का एनालिसिस करते हुए सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी के शॉट सिलेक्शन पर निराशा जाहिर की. गावस्कर ने सीधे शब्दों में कहा, 'यह उनका शॉट नहीं था, उनका शॉट तो कवर ड्राइव है.' दिग्गज कमेंटेटर का मानना था कि जिस गेंद पर वैभव ने क्रीज से बाहर निकलकर कट मारने की कोशिश की, वैसी गेंदों पर वह आमतौर पर बेहद खूबसूरत कवर ड्राइव खेलने के लिए जाने जाते हैं. वहां पर गलत शॉट चुनना उन्हें भारी पड़ गया.
भले ही गावस्कर ने वैभव के आउट होने पर गलती निकाली हो, लेकिन मैच शुरू होने से पहले वह इस युवा प्रतिभा को लेकर बेहद उत्साहित थे. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वैभव बिना किसी डर के पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाएंगे. वैभव ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन वह 2 छक्कों की मदद से सिर्फ 14 रन ही बना सके.
मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा (नाबाद 24), अभिषेक शर्मा (43) और ईशान किशन (49) की पारियों के दम पर 20 ओवर में 190/7 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ इंग्लिश टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो चुकी है, क्योंकि पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब तीसरा टी20I 7 जुलाई को खेला जाएगा.