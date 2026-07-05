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ENG vs IND 2nd T20I: डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी से हुई ये गलती, दिग्गज Sunil Gavaskar भी निराश

ENG vs IND 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी से क्रिकेट के दिग्गज और फैंस को उम्मीद थी कि वो अपने डेब्यू मैच में कमाल की बैटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. वैभव ने 2 छक्के तो लगाए, लेकिन वो सिर्फ 14 रन ही बना सके. जिस तरह से वैभव आउट हुए उससे भारत के महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर बहुत निराश हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 05, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:01 PM IST
ENG vs IND 2nd T20I: डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी से हुई ये गलती, दिग्गज Sunil Gavaskar भी निराश
Image Credit: Sunil Gavaskar on Vaibhav Suryavanshi Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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