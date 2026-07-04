ENG vs IND 2nd T20I: डेब्यू करते ही वैभव इतिहास ने रचा इतिहास, सचिन का रिकॉर्ड टूटा, बन गए नंबर 1

Vaibhav Suryavanshi debut: इंग्लैंड और भारत के बीच चल रही टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर शुरू हो चुका है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ है. इसके साथ ही वैभव ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करा लिया है. वो अब भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वैभव ने उनका दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
इससे पहले भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू का ओवरऑल रिकॉर्ड शेफाली वर्मा (15 साल 239 दिन) के नाम था, वैभव अब उनसे भी आगे निकल गए हैं.
भारतीय पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर (18 साल 80 दिन) के नाम था, जिसे वैभव ने आसानी से अपने नाम कर लिया है.
1. वैभव सूर्यवंशी: 15 साल 99 दिन (टी20आई, बनाम इंग्लैंड, 2026)
2. शेफाली वर्मा: 15 साल 239 दिन (टी20आई, बनाम साउथ अफ्रीका, 2019)
3. सचिन तेंदुलकर: 16 साल 205 दिन (टेस्ट, बनाम पाकिस्तान, 1989)
4. जेमिमा रोड्रिग्स: 17 साल 130 दिन (टी20आई, बनाम साउथ अफ्रीका, 2018)
5. पार्थिव पटेल: 17 साल 153 दिन (टेस्ट, बनाम इंग्लैंड, 2002)
भले ही वैभव भारत के नंबर-1 युवा खिलाड़ी बन गए हों, लेकिन दुनिया में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड अभी भी पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है. हसन रजा ने साल 1996 में महज 14 साल और 227 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इसके बाद 14 साल 233 दिन की उम्र में उन्होंने वनडे डेब्यू भी किया था. वे दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 साल से कम की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.
इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग्यू.